La Medicina de Precisión también puede mejorar la sostenibilidad

El sistema sanitario está económicamente tensionado . Eso es de sobra conocido. También que lo está en gran parte porque el envejecimiento de la población ha supuesto un aumento de la demanda. Aunque la otra cuestión de fondo es que no solo envejecemos, sino que la innovación nos está permitiendo envejecer mejor. Una innovación que también requiere de financiación. La pregunta es si está innovación supone un gasto o si en cambio es una inversió n que a su vez ayuda a la propia sostenibilidad del sistema.

"Que todos aprendan de todo"

El doctor Enrique de Álava, coordinador del Plan de Medicina Personalizada de Precisión de Andalucía, insistía durante el encuentro celebrado en Madrid en la necesidad de coordinar estos esfuerzos autonómicos con una visión más global, que ayude a tener una mayor planificación y sobre todo a medir no solo los costes, sino evaluar también los resultados en salud. “El problema es que actualmente no contamos con una herramienta que nos permita medir los resultados en salud de la Medicina de Precisión”. Todos estos retos, desde la perspectiva de Enrique de Álava deberían coordinarse desde una Comisión Nacional de Medicina de Precisión. Finalmente otra de las conclusiones del informe es la necesidad de contar con nuevos perfiles profesionales para crear equipos más multidisciplinares. En este sentido, es cierto que la innovación cada vez hace más patente la necesidad de genetistas clínicos o bioinformáticos, pero también es necesario contar con economistas expertos en salud que permitan generar más datos sobre el impacto económico de toda la nueva tecnología que está por llegar. “El objetivo es que todos aprendan de todo, los de la bata blanca de los que no la llevan y viceversa” concluía Federico Plaza, vicepresidente de la Fundación Instituto Roche.