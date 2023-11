La 'nueva' era de Sandoz consolida su liderazgo en genéricos y biosimilares

Sandoz, una de las compañías farmacéuticas líderes mundiales en el desarrollo y la fabricación de medicamentos genéricos y biosimilares, empieza una “nueva” etapa con el propósito, que no es nuevo, de ser pioneros en facilitar el acceso a la salud de los pacientes. En palabras de Joaquín Rodrigo, presidente de Sandoz España y director general de Sandoz Iberia, "como empresa independiente, ahora seremos más capaces de lograr nuestro propósito, que guía todo lo que hacemos y se refleja a lo largo de nuestra larga historia, así como nos inspira para el futuro".

En este nuevo contexto, la compañía refuerza su apuesta por la innovación y el desarrollo en España y Portugal con una inversión de 50 millones de euros en la ampliación de su planta en Palafolls (Barcelona), como parte de la inversión de más de 250 millones de euros en su red de producción de antibióticos con sede en Austria. Esta noticia, que fue anunciada en 2021, completará su implementación en 2025.

Actualmente, la compañía cuenta en España con dos unidades de negocio: medicamentos biosimilares, hospitales y trasplantes; y medicamentos genéricos y oficina de farmacia. Su vademécum está formado por más de 200 moléculas con más de 600 prestaciones, 100 de ellas bioparentes (tamaño, forma, color) y 8 biosimilares que cubren todas las áreas terapéuticas.

Además, en el último año, la compañía ha conseguido un crecimiento de la plantilla superior al 43%, llegando a los 800 colaboradores, como muestra de su clara apuesta por el talento diverso e inclusivo. El equipo está formado por un 43% de mujeres, más de 22 nacionalidades distintas y una edad media de 42 años. La cultura corporativa de la compañía y su fuerte apuesta por el talento los han situado por sexto año consecutivo entre los Great Place to Work® del país, entre las top 10 compañías para trabajar y con una distinción especial a Joaquín Rodrigo como Mejor Directivo Best Workplaces.

Adicionalmente, la compañía está reforzando su red de centros mundiales de excelencia, concretamente Madrid acoge siete de ellos, lo que generará alrededor de 150 nuevas incorporaciones al equipo humano de la compañía. En concreto, Miguel Ángel Salinero, director financiero de Sandoz Iberia, detalla que "estos centros mundiales de excelencia son un claro ejemplo de la apuesta de la compañía por la digitalización y la aplicación de nuevas tecnologías en áreas como Seguridad y Medio Ambiente, Gestión de Datos e Inteligencia Artificial, Tecnología y Transformación, entre otros".

Para Sandoz, esta nueva etapa supone una oportunidad única para forjar un futuro común, tanto para la empresa, como para los agentes del sector y para los pacientes. Tanto es así que Sandoz seguirá apostando por la atención informativa y formación continuada de los profesionales, para así encontrar y explorar nuevas vías para mejorar la vida de los pacientes. Un ejemplo es el proyecto Salud Más Fácil, una iniciativa creada junto con Plena Inclusión Madrid para facilitar la comprensión de los prospectos de los medicamentos a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que, a través de documentos de apoyo adaptados a lectura fácil, ya cuenta con más de 70 principios activos.

Otro proyecto clave es S+ by Sandoz, un conjunto de servicios y herramientas para ayudar al farmacéutico a desempeñar su labor diaria y a potenciar su papel como un actor sanitario imprescindible. La compañía apuesta por brindar herramientas para construir desde hoy la farmacia del futuro: una farmacia +eficaz, +experta y con +innovación.

Además, Sandoz colabora con distintas entidades del sector a través de una red de alianzas. Su propósito es, por un lado, comprender las necesidades reales de los pacientes y por otro, encontrar y explorar nuevas vías para mejorar el acceso de los pacientes a los medicamentos genéricos y biosimilares.

El valor global de los genéricos y biosimilares

La innovación en los medicamentos avanza a toda velocidad, pero estas nuevas soluciones no siempre se encuentran al alcance de todo el mundo. No existe una respuesta única a este complejo problema, pero los tratamientos no protegidos por patente, con su amplia disponibilidad y precios asequibles, ofrecen una gran oportunidad para satisfacer las necesidades de los pacientes y los sistemas sanitarios. Ante esta situación, la labor de Sandoz permite alcanzar objetivos importantes, desde facilitar el acceso a los antibióticos esenciales, columna vertebral de la medicina moderna, o democratizar el acceso a las terapias biológicas.

A nivel global, la farmacéutica posee una larga historia de hitos y logros científicos, y cuenta con un vademécum de más de 1.500 medicamentos presentes en más de 100 países, consolidándose como la compañía de genéricos y biosimilares líder a nivel mundial, y con la aspiración de ser la mejor valorada del mundo. Su cartera de medicamentos aborda un amplísimo espectro de enfermedades que van desde el resfriado común hasta el cáncer.

Cabe destacar que Sandoz fue, en 2006, pionera en el desarrollo y comercialización del primer biosimilar (somatropina, la hormona de crecimiento humana), un medicamento biológico equivalente a su fármaco de referencia, siendo más asequible y aportando una competencia muy necesaria. Hoy, la compañía es líder en biosimilares con ocho medicamentos en su vademécum, manteniendo esta área como prioridad estratégica. De hecho, su cartera de 24 nuevos medicamentos biosimilares en desarrollo está respaldado por unos ambiciosos plan de expansión de sus capacidades de I+D y de fabricación, tratando de anticiparse para satisfacer la demanda de biosimilares en el futuro.