Cuando no todo es color de rosa

El cáncer de mama es la patología oncológica más frecuente en las mujeres. Los avances desarrollados en las últimas décadas han cambiado el paradigma de la enfermedad y el pronóstico de muchos casos, pero no es una conquista generalizada. El cáncer de mama triple negativo metastásico (CMTNm) es el tipo más agresivo de cáncer de mama, y representa, aproximadamente, entre un 15 y un 20% de todos los cánceres de mama. Este subtipo de cáncer de mama diagnostica con más frecuencia en mujeres jóvenes y premenopáusicas y es más habitual en mujeres de raza negra e hispanas. Normalmente, la estratificación de tumores permite establecer determinados receptores hormonales que ayudan a diferenciar y elegir la terapia más adecuada. En este caso, las células del CMTNm no expresan esos marcadores en los receptores de estrógeno ni progesterona y expresan un HER2 limitado. De ahí que si el tumor de una persona no expresa RE, RP, o HER2, se dice que el tumor es triple negativo.

Esperanza de vida Entre las pacientes con esta enfermedad la tasa de supervivencia a cinco años es del 12%

Debido a la naturaleza de ese subtipo de cáncer de mama, las opciones de tratamiento son extremadamente limitadas en comparación con otros tipos de cáncer de mama y tiene una mayor probabilidad de recidiva y metástasis que otros tipos de cáncer de mama. En estos casos el tiempo medio hasta la recidiva metastásica es de, aproximadamente, 2,6 años, en comparación con los 5 años de otros cánceres de mama, y la tasa de supervivencia relativa a los cinco años es mucho menor.

Entre las mujeres con CMTNm metastásico, la tasa de supervivencia a cinco años es del 12%, en comparación con el 28% de las que padecen otros tipos de cáncer de mama metastásico. El cáncer de mama triple negativo afecta de forma grave a la calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes, con peores resultados para aquellos con enfermedad metastásica frente a otros subtipos de cáncer de mama. Históricamente, las mujeres con cáncer de mama triple negativo han tenido muy pocas opciones de tratamiento efectivas y se enfrentan a un mal pronóstico, lo que sumado a los escasos resultados de supervivencia hace que los casos existentes se vean agravados por una importante disminución de la calidad de vida, especialmente en la enfermedad metastásica en recaída o refractaria, en la que los pacientes pueden someterse a muchas sesiones de quimioterapia.

Opciones Este subtipo no contaba hasta hace poco con ninguna terapia posible

Este tipo agresivo de cáncer de mama hasta hace poco no contaba con alternativa terapéutica posible. En abril de 2021, la Agencia del Medicamento de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) dió luz verde al medicamento sacituzumab govitecan-hziy, desarrollado por Gilead, como primer tratamiento para el cáncer de mama triple negativo metastásico en pacientes adultos que ya han recibido dos o más terapias sistémicas previas. Poco después, en noviembre de 2021 la Comisión Europea concedió la autorización a Trodelvy, marca comercial de este medicamento, como monoterapia indicada para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de mama triple negativo (CMTN) irresecable o metastásico que hayan recibido dos o más tratamientos sistémicos previos, al menos uno de ellos para la enfermedad avanzada.

Los estudios que han avalado estas decisiones demostraron que la molécula redujo el riesgo de muerte en un 49% y mejoró la mediana de la supervivencia global a 11,8 meses frente a 6,9 meses con la quimioterapia elegida por el médico. El tratamiento ya está disponible en países como Alemania, Francia, Australia, Canadá, Gran Bretaña y Suiza.