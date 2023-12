“El incremento de costes pone en riesgo la sostenibilidad del sistema”

- ¿Qué valoración hace de la gestión desde su nombramiento?

Ya he cumplido más de un año al frente del Grupo HLA y en este tiempo he podido crear mi equipo y establecer una hoja de ruta para fortalecer las estructuras del Grupo HLA para ser cada vez más competitivos en un mercado exigente y en el que nuestros rivales tienen una gran capacidad, tanto financiera como asistencial. El balance de este tiempo es positivo. Hemos dados pasos importantes para consolidar la marca HLA, para modernizar las herramientas con las que nos relacionamos con los pacientes -hemos lanzado una nueva app y nueva web- y para seguir fortaleciendo nuestra capacidad asistencial con más centros, más modernos y mejor dotados. En este sentido, hemos abierto en Barcelona nuestra primera clínica internacional y el centro médico-quirúrgico HLA Ramón y Cajal en Sevilla, dos centros avanzados, dotados con tecnología de última generación y con equipos de alto nivel para realizar una medicina personalizada y de alta precisión.

- ¿Qué factores han influido en la apuesta del Grupo HLA por seguir creciendo en Sevilla?

Sevilla es una provincia estratégica para nuestro crecimiento y tiene un gran potencial de desarrollo, tanto del seguro de salud como de la sanidad privada. El Grupo HLA ya tenía en la ciudad de Sevilla la clínica HLA Santa Isabel, una institución en la sanidad privada sevillana, en la que estamos realizando una importante inversión para su modernización y para dotarla de nuevas unidades y equipamiento tecnológico avanzado. El centro médico-quirúrgico HLA Ramón y Cajal nos permitirá ampliar nuestra oferta asistencial, atender a más pacientes y fortalecer la presencia del Grupo HLA en Sevilla. Las inversiones en la provincia nos situarán como un referente de una sanidad privada cada vez más demandada por los sevillanos.

- ¿Qué aspectos destacaría de su cartera de servicios?

El centro médico-quirúrgico HLA Ramón y Cajal sitúa la cartera de servicios del Grupo HLA a la vanguardia de la sanidad privada en Sevilla. Hemos invertido más de 24 millones de euros para crear un centro de última generación que ofrece una atención de la máxima calidad basada en el desarrollo de las técnicas de diagnóstico y tratamiento más avanzadas. Para ello, cuenta con una treintena de consultas multiespecialidad y cuatro quirófanos. Entre sus unidades especializadas destacan la Unidad de Radiodiagnóstico, que cuenta con resonancias magnéticas (tanto abierta como cerrada), TAC, sala de RX, mamógrafo, ecógrafos y un densitómetro óseo, lo que permite desarrollar las últimas técnicas en diagnóstico por la imagen. Además, el centro cuenta con una Unidad de Reproducción Asistida y servicios de pediatría, otorrinolaringología, alergología y neumología… Todas estas unidades cuentan con equipos multidisciplinares, que trabajan de manera coordinada con el objetivo de ofrecer una atención integral y personalizada a los pacientes.

- Su vida y trayectoria profesional han estado muy vinculadas a Andalucía. ¿Qué destacaría de su experiencia durante todos esos años?

Como granadino, Andalucía es muy importante tanto en mi vida personal como profesional. Tengo un arraigo y una vinculación muy profunda con esta tierra y Andalucía me ha permitido crecer y acumular experiencia. En estos años he podido conocer muy profundamente el seguro de salud y participar activamente en la modernización y el desarrollo del sector. El seguro de salud es el corazón de la sanidad privada en España y la principal puerta de acceso a un dispositivo asistencial de alta calidad. Esa experiencia me permite en mi puesto actual abordar la gestión sanitaria de manera integral, conociendo las necesidades de los asegurados, que son los principales usuarios de la sanidad privada, para establecer sinergias que nos permitan dar respuesta a sus demandas. Por otro lado, en este tiempo he constatado la calidad y el alto nivel que tiene la sanidad andaluza.

- ¿Existen otras iniciativas del Grupo HLA para Andalucía?

Andalucía es una comunidad autónoma clave para el Grupo HLA. Aquí tenemos 8 hospitales (565 camas) y 14 centros médicos en Andalucía, facturamos más de 180 millones de euros y damos empleo a más de 1.800 personas. Por lo tanto, Andalucía es estratégica en los planes de crecimiento de la compañía. Por ello, además de ampliar nuestra presencia en Andalucía con la apertura de nuevos centros médicos y la incorporación a HLA de algunas clínicas históricas, como HLA La Salud en Cádiz o HLA Serman en Jerez, el Grupo HLA ha hecho una gran inversión en la remodelación y ampliación de sus centros andaluces así como en la adquisición de la tecnología más puntera y el crecimiento de la cartera de servicios. Algunos ejemplos son la renovación del Servicio de Diagnóstico por Imagen de HLA Jerez Puerta del Sur con un nuevo telemando y equipo de resonancia magnética 3 teslas; la remodelación y ampliación de las áreas de Urgencias, UCI y partos de HLA Mediterráneo; la reubicación y ampliación de la nueva Unidad de Cuidados Intensivos de HLA Inmaculada; o la incorporación de un mamógrafo de última generación en la Unidad de Diagnóstico por Imagen de HLA Santa Isabel. Este plan de inversiones sitúa a nuestros hospitales como referentes de la sanidad privada en sus provincias y nos ha permitido que HLA Inmaculada (Granada) y HLA El Ángel (Málaga) sean los dos primeros hospitales privados en Andalucía acreditados como hospitales universitarios.

- ¿Cómo definiría los principales retos del sector sanitario privado actualmente?

- El gran reto al que se enfrenta nuestro sistema sanitario es el incremento de costes, que pone en riesgo la sostenibilidad del propio sistema. Además de los costes derivados del nuevo escenario demográfico marcado por el envejecimiento de la población y el incremento de la cronicidad, los avances tecnológicos están impulsando al alza los costes del sistema sanitario. Los nuevos medios de diagnóstico y tratamiento o los medicamentos innovadores nos permiten avanzar hacia la personalización real de los tratamientos, pero con un coste mucho mayor. La cuestión es cómo financiar ese incremento. Además, el sector sanitario se enfrenta al desafío de la creciente escasez de profesionales. Este problema ya empieza a manifestarse en el ámbito de la enfermería. A medio plazo el problema se puede agudizar y afectar a los médicos, dada la tendencia al envejecimiento de las plantillas, que en este momento cuentan con una edad media superior a los 49 años. En los próximos diez años se van a jubilar más de 70.000 médicos, lo que obliga a hacer un ejercicio de planificación exhaustivo e integral porque con los planes actuales únicamente se formarán en ese periodo 55.000 profesionales y serían necesarios 15.000 más.

- Innovación y tecnología son dos elementos de peso en el ámbito sanitario. ¿Cómo orienta HLA sus estrategias en estos ámbitos?

- La tecnología es un elemento esencial en el modelo asistencial que desarrolla el Grupo HLA, que busca ofrecer a sus pacientes una medicina personalizada y lo más precisa posible. La innovación tecnológica juega un papel fundamental, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, y nos permite incorporar la técnicas más avanzadas y menos invasivas. En este sentido, estamos incorporando a nuestros centros herramientas avanzadas como resonancias de 3 teslas o mamógrafos 3D, y tenemos un plan de inversiones en tecnología robótica para dotar a nuestros hospitales de instrumentos como el Da Vinci o el robot ROSA que permiten desarrollar procedimientos quirúrgicos de manera menos invasiva, minimizan los riesgos y facilitan la recuperación del paciente. Por otro lado, hemos hecho una apuesta por utilizar la tecnología para facilitar los trámites y las gestiones a nuestros pacientes y ofrecerles acceso a la telemedicina. Además, hemos introducido herramientas de inteligencia artificial, como un asistente de gestión de citas, que nos permiten mejorar nuestros niveles de calidad en la atención y acortar los tiempos de espera. En tercer lugar, estamos desarrollando planes para fortalecer en trabajo en red de nuestros equipos. Una de las grandes ventajas que aporta la tecnología es la facilidad para mantener conectados a los profesionales y compartir información. El futuro de la medicina pasa por aquí.

- ¿Cómo debe ser la relación entre el sistema sanitario público y el privado?

La sanidad pública y la privada conviven y deben mantener una relación de cooperación leal y basada en la confianza. La sanidad privada mantiene diferentes fórmulas de colaboración con el sector público que ayudan a mantener la calidad del sistema, ser más eficientes en el uso de los recursos y agilizar el acceso de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias. Creemos que tenemos margen para seguir profundizando en esa colaboración y buscar nuevos modelos de cooperación: fomentando los conciertos y derivaciones entre la sanidad pública y la privada, una herramienta muy eficaz y con un coste muy reducido para acortar los tiempos de espera y mejorar la calidad asistencial del sistema público; desarrollando la gestión privada de la sanidad pública en determinados ámbitos para mejorar la eficiencia; o desarrollando juntos una cartera de prestación de servicios integral y compartida que nos permita utilizar mejor los recursos limitados en una sociedad cada vez más envejecida y con una revolución tecnológica que multiplican los costes.

- ¿Existen también desafíos a nivel comunitario? ¿Cree que España debe mirar hacia otros modelos europeos?

- España mantiene un modelo muy peculiar en Europa, con un sistema público universal de alta calidad que convive con un sistema privado muy eficiente en la gestión y que garantiza acceso las prestaciones contratadas con tiempos de espera muy cortos, en centros de alto nivel y con un coste muy reducido. A partir de esta realidad, creemos que podemos mirar a lo que hacen otros países, en los que la financiación del sistema sanitario sigue siendo pública pero el sector privado juega un papel muy relevante a la hora de dar la asistencia. Esa forma de colaboración mejora la eficiencia en la gestión del sistema, mantiene la universalidad y la equidad que debe garantizar la Administración y permite ser más ágiles a la hora de atender a los ciudadanos.