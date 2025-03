Innovación frente a la colitis ulcerosa

Cuando hace balance de su vida con colitis ulcerosa, Beatriz Mateos, paciente, habla sin tapujos de las molestias, los síntomas asociados, la vergüenza, el miedo al futuro y también de sus esperanzas. Beatriz es buena conocedora de la enfermedad que padece desde hace una década y que es objeto de sus trabajo como investigadora del Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias de Vizcaya. “Creo que la gente cree que es simplemente un dolor de tripa o ir muchas veces al baño, pero va muchísimo más allá. Interfiere en mil aspectos de mi día a día. No es solo una enfermedad digestiva, afecta a todo el cuerpo. Cuando me encuentro mal, me siento como si tuviera una gripe constante, con un malestar generalizado”, explica. “Ahora que tengo 30 años, empiezo a plantearme muchas cosas: ¿mi cuerpo aguantará un embarazo? ¿Merece la pena intentarlo? ¿Mis hijos heredarán la enfermedad?. También me da miedo quedarme sin opciones terapéuticas en el futuro”. Entre sus preocupaciones cita la ostomía o “no saber qué pasará si un día dejo de responder a la medicación. En este sentido, subraya que “la investigación me da esperanza; saber que hay nuevos tratamientos disponibles y muchos más en desarrollo me tranquiliza”. Asimismo, destaca el valor de las asociaciones de pacientes como ACCU, donde puede “conocer a otros pacientes y compartir experiencias”. “Nos entendemos sin necesidad de explicarlo todo, y eso es muy importante”, señala.