“Nuestro objetivo principal es trabajar por la salud y el bienestar de los clientes”

Más de una década trabajando por la salud y la calidad de vida de los clientes. Más de diez años en los que Farmacia I+ ha conseguido afianzarse en el sector farmacéutico, al que llegó con el claro deseo de dar una vuelta de tuerca a lo existente hasta el momento, buscando la profesionalización de la oficina de farmacia. Hoy hablamos con Joaquín Campos, CEO de Farmacia I+, con quien hemos podido profundizar un poco más en el Grupo, en sus valores, objetivos y en su proyecto más ambicioso: los servicios sanitarios como principal elemento diferenciador.

¿Cómo nace la idea de poner en marcha un grupo de farmacias?

Farmacia I+ nace como una vuelta de tuerca a lo que existía en el 2010 en el sector farmacéutico, cuando comenzamos nuestra andadura. Nacimos con el objetivo de profesionalizar todas las parcelas de trabajo de una farmacia, teniendo la atención sanitaria como piedra angular en su día a día. No queremos que los clientes vean nuestras farmacias como meras dispensadoras de medicamentos detrás de un mostrador, sino que buscamos que encuentren en nosotros una atención farmacéutica de excelencia.

¿Por qué un cliente debe elegir una farmacia perteneciente al Grupo I+?

Si hay algo en lo que nos diferenciamos es en el foco en el que ponemos todos nuestros esfuerzos. Todas las farmacias I+ están plenamente centradas en el cliente, es decir, buscamos ofrecer servicios que les interesen realmente y que, con ellos, éste vea mejorar su calidad de vida y, por lo tanto, su bienestar. Es uno de los rasgos que más nos diferencia.

¿Es tan importante realmente que una farmacia se centre en ofrecer servicios sanitarios a sus clientes?

Sin duda. Los servicios sanitarios son el futuro del sector farmacéutico y deben ser el presente. Es cierto que son muchas las farmacias que prestan servicios -no bien llamados sanitarios en algunas ocasiones- pero nosotros lo que buscamos es ofrecer servicios sanitarios respaldados por un protocolo técnico elaborado por profesionales farmacéuticos que permita a todos los clientes que acudan a su farmacia I+ recibir la misma atención, con independencia del lugar en el que se encuentren. Además, hablamos de servicios sanitarios que no tratan la salud de los clientes de forma puntual, sino que lo que pretendemos es dar un servicio 360º, es decir, ofrecer en todo momento a nuestros clientes un verdadero seguimiento personalizado, derivándolos no solo a otros servicios de los ofrecidos en la farmacia, sino también a su centro sanitario de referencia si fuera necesario.

Creemos que es muy importante conseguir que la comunicación entre el Sistema Nacional de Salud y las farmacias sea lo más fluida posible. Y en este sentido, entendemos que los servicios sanitarios son herramientas fundamentales.

Las farmacias desempeñan una importantísima labor sanitaria y, aunque esta realidad pasa en ocasiones desapercibida, durante la situación originada por el COVID-19 ha quedado demostrada con creces. Las farmacias podemos ser un soporte perfecto, y de máxima calidad, a la atención primaria.

¿En qué punto se encuentra Farmacia I+ en estos momentos?

Nos encontramos inmersos en un interesante proyecto de expansión con el que queremos conseguir aumentar el número de farmacias con sello I+. Todas las farmacias miembros del grupo están gestionadas bajo una misma estrategia y posee una clara vocación por la salud de los clientes. Una gestión respaldad por profesionales de distintos ámbitos de actuación, que trabajan de forma responsable y comprometida con el objetivo de que las farmacias puedan ofrecer a sus clientes un servicio de máxima calidad.

Además, uno de los puntos en los que vamos a trabajar este 2022 es en nuestra imagen de marca. Hemos comenzado este año con bastantes farmacias que han decidido vestir los colores I+ y están reformando tanto internamente como externamente, para que todos nuestros clientes identifiquen a la perfección su farmacia I+ más cercana.

Por otro lado, este 2022 también será el año en el que nos sumerjamos en el mundo del ecommerce. Era algo en lo que llevamos tiempo trabajando y que tenemos muchas ganas de ver materializado. Falta muy poco para poder lanzarlo, así es que estamos muy contentos por ello. Al margen de esto, también estamos trabajando en otros proyectos muy diferenciadores a los que vamos dando forma sin prisa, pero sin pausa.