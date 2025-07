Leire Barrutia, dermatóloga, revela las posibles causas detrás de la caída puntual del cabello: "Empieza un par de meses después de un evento estresante"

La Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV) define la alopecia, como la pérdida de pelo, localizada o generalizada, temporal o definitiva. Se distingue así de la caída del cabello, ya que el cabello cae de forma constante, pero se renueva. En este sentido, este ciclo se ve alterado cuando no se recupera el cabello perdido o el que nace tiene menos densidad. Pero ¿por qué ocurre esto y qué tratamientos existen?

"La caída del pelo no tiene por qué significar un problema", coincide la dermatóloga Leire Barrutia (@dermisphere en TikTok). Una persona pierde un promedio de 100 pelos al día, no siempre de forma regular. "Solemos notar la caída cuando nos lavamos el pelo, momento en el que se concentra", agrega la experta.

No obstante, la caída del cabello puede estar motivada por algunas alteraciones en el organismo. Se trata de un tipo de alopecia no cicatricial, es decir, que no conlleva la destrucción del folículo piloso y que, por tanto, es potencialmente reversible, según indica la AEDV. La doctora Barrutia destaca los tipos de alopecia no cicatriciales más frecuentes:

Efluvio telógenico

El efluvio telogénico se produce cuando un porcentaje alto del pelo entra en fase de caída. "Puede ocurrir por un episodio de estrés puntual de tipo emocional, una cirugía o una enfermedad", señala la dermatóloga. Su desencadenante hay que buscarlo en un espacio previo de 2 a 4 meses. Este cambio es poco perceptible, aunque podemos notar que se nos cae más pelo de lo normal a diario y la pérdida de densidad.

Efluvio telógenico crónico

Por su parte, el efluvio telogénico crónico tiene un inicio brusco y puede presentar brotes estacionales durante su evolución. Se trata de un tipo de alopecia frecuente entre "mujeres con anemia, con alteraciones hormonales al empezar o dejar la toma de un anticonceptivos o de tipo metabólico o embarazadas", detalla la doctora Barrutia. Otras posibles causas son:

Estrés o trauma

Cirugía mayor, infección severa, aborto, dietas hipocalóricas, tensión emocional

Radiación ultravioleta

Fármacos: antiretrovirales, ácido acetil salicílico, enalapril, heparina, etc

Sífilis, enfermedades inflamatorias intestinales, procesos linfoproliferativos, etc

Suele afectar más a mujeres de entre 30 y 60 años. "Si la caída es exagerada, pide una analítica a tu médico para comprobar que no haya ninguna carencia ni ningún otro factor hormonal o farmacológico que lo produzca", recomienda esta experta.

Alopecia androgénica

La alopecia androgénica (AGA) se produce debido a la acción androgénica sobre la raíz del pelo. "La 5 alfa-reductasa es la inductora del paso de testosterona a dihidrotestosterona en la papila dérmica folicular siendo este último andrógeno el responsable directo de la miniaturización característica del pelo", indical a AEDV. Por esta razón, este tipo de alopecia es más frecuente entre loshombres, aunque afecta también a algunas mujeres.

"Para conocer vuestro tipo de alopecia, es aconsejable acudir al dermatólgo, ya que es el especialista que va a poder analizar vuestro tipo de cabello y la pérdida de densidad desde un punto de vista clínico y dermatostópico para proponer el tratamiento más adecuado", concluye Barrutia.