Carlos Morales, dermatólogo, sobre el cuidado capilar: "El pelo no se va a caer por lavarlo todos los días"

Es uno de los mitos más extendidos y, a día de hoy, sigue generando bastante controversia. Lavarse el pelo de manera diaria puede ser una costumbre para muchas que, cada vez que se meten en la ducha y aplican champú sobre su cuero cabelludo sienten el peso de la culpabilidad sobre sus hombros. Desde pequeñas le han recalcado que lavarse el pelo todos los días no es bueno, que pueder contribuir a su caída y que puede hacer que aparezca un exceso de sebo. Otras, que tienen más que interiorizada esta creencia, directamente pasan de lavar su cabello de manera diaria a hacerlo en días alternos o sólo un par de veces a la semana. En cualquier caso, la posibilidad de una caída capilar masiva y añadir un exceso de grasa a nuestro cabello invita a que este acto tan básico de la higiene personal esté en tela de juicio.

Ahora que se aproxima el verano y que cambiamos muchas de nuestras rutinas de belleza, como dejar de maquillarnos o prescindir de determinados principios activos, el debate sobre si lavarse el pelo a diario es negativo o beneficioso vuelve a estar en auge. Expertos como el dermatólogo Carlos Morales (@drmoralesraya.derma) lo tienen claro y disipan todas las dudas al respecto. Además, en su perfil de Instagram da una serie de consejos básicos para la base de un cuidado capilar y rompe otros mitos con los que llevamos tiempo conviviendo.

Con qué frecuencia hay que lavar el pelo

¿Cuántas de nosotras hemos organizado nuestro lavado capilar en base a determinados eventos? Si ibas a salir con tus amigas, si tenías un plan más especial o una entrevista de trabajo, todo te llevaba a plantearte la noche del domingo qué días de la semana siguiente lavarías tu pelo para que luciese estupendo. Eso en el caso de las que no lavan su cabello de manera diaria. Las que sí lo hacen todos los días se planteaban cómo única preocupación cuantos cabellos se desprenderían de su cabeza en cada lavado. El dermatólogo Carlos Morales rompe el mito por completo e invita a que tanto unas como otras nos tranquilicemos. "Hay que lavarse el pelo todos los días, no se va a caer por lavarlo diariamente", apunta el experto. Eso sí, advierte que, en el caso de tener un cabello seco, puedes distanciar un lavado de otro y "hacerlo cada 48 horas". "En caso contrario, mi consejo es lavarlo a diario", señala el dermatólogo.

Consejos para un pelo cuidado y saludable nivel experto

Además del lavado del pelo de manera diaria, el dermatólogo apunta a otras cuestiones que hacen que el aspecto de nuestro cabello sea más saludable y desaconseja por completo uno de los hábitos más extendidos, quizás por pereza, que es el de acostarse con el cabello mojado. "Esto puede favorecer la aparición de caspa y debilitar la fibra capilar, por eso es fundamental secarlo antes de meternos en la cama", explica el experto. En referencia a esa posible aparición de casapa, el experto también tira por tierra otro de los mitos más extendidos. "La caspa no es cuero cabelludo seco, es dermatitis seborréica y para combatirla aconsejo utilizar un champú específico", explica el dermatólogo Carlos Morales.

El dermátologo Carlos Morales explica que hay que lavar el pelo todos los días. / @drmoralesraya.derma

Si consumes contenido de belleza en Instagram, seguro que has adevertido una práctica muy común entre las influencers: el uso de suplementos alimenticios para mejorar el aspecto de su cabello. El dermatólogo invita a usarlos con cautela y recuerda que una dieta equilibrada es más que suficiente para tener un pelo sano. "Recomiendo recurrir a a suplementación con cautela, por tomar más suplementos no vas a tener mejor pelo. Llevar una dieta sana, equilibrada, y rica enantioxidantes y proteínas suele ser más que suficiente. En caso de experimentar una caída del cabello más acusada sí se pueden tomar y, si esta caída persiste, lo mejor es acudir a un especialista", recomienda.

La espuma, la clave para saber si el pelo está limpio

Ahora que ya tenemos claro que lavarse el pelo todos los días no es malo, más bien al contrario, es importante tener en cunta cómo hacerlo para que la limpieza sea la adecueda y se respete en todo momento al propio cabello y la salud capilar. Helena Rodero (@helena.rodero), farmacéutica especialista en cabello, revela en su perfil de Instagram las pautas a seguir para una limpieza profunda, respetuosa y saludable. Para la experta, "la cantidad de espuma que hace tu champú es clave para indicar cómo de limpio está tu cuero cabelludo". "No significa que el champú limpie mejor o pero, pero sí puede ayudarnos en el proceso", explica Helena Rodero. ¿Cómo puede ayudarnos la espuma? "Cuando aplicas el champú sobre la piel limpia, la espuma que se genera es el detergente sobrante mezclado con aire; si al aplicarlo se genera poca espuma, significa que todavía está eliminando suciedad y que no queda suficiente detergente libre que forme esa espuma", explica la farmacéutica.

Helena Rodero, farmacéutica especialista en cabello, habla sobre el lavado capilar. / @helena.rodero

En base a estas premisas, la farmacéutica establece una rutina, que parte de aplicar champú sobre las manos limpias y frotarlas entre sí. "La espuma que se genera en ese proceso es la que debería resultar del cuero cabelludo una vez esté limpio", explica. "Puede que esa espuma se genere en la primera pasada por el cuello cabelludo, pero también puedes necesitar una segunda o incluso una ercera pasada", añade. Este proceso puede ayudar a que el cabello se vea más brillante, menos castigado y con él puedas "lograr el largo que estabas buscando", concluye.