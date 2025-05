Carmen Galera, dermatóloga: "Lo que necesita tu piel en verano no es un descanso del maquillaje, sino una nueva forma de usarlo"

Cuando llega el verano, a tidas nos asalta el mismo pensamiento: por fin podemos dejar de maquillarnos. Parece que el bronceado nos invita a llevar nuestro rostro libre de maquillajes, BBCreams y todo tipo de productos porque tenemos la firme creencia de que ese favorecedor tono doradito de nuestra piel es más que suficiente. El moreno del que podemos presumir (siempre que se adquiera con todas las precauciones habidas y por haber), la necesidad de llevar el rostro más ligero o lo relajado que resulta el verano puede invitarnos a eliminar de nuestra rutina de belleza el pasar por chapa y pintura. Durante todo el año, recurrimos al maquillaje como herramienta con la que disimular manchas, arrugas e imperfecciones y en verano, al vernos morenas, estamos convencidas de que podemos prescindir de él. Ni si quiera el maquillaje con efecto cara lavada goza de un lugar privilegiado cuando llega el verano.

Con la idea de dejar descansar nuestra piel durante todo el año y viéndonos mucho más favorecidas por estar morenas, muchas dejamos el maquillaje para la vuelta a la oficina en septiembre, aunque esta práctica no es del todo positiva. La dermatóloga Carmen Galera (@dermaforyou), que comparte todos sus conocimientos médico.estéticos en su perfil de Instagram, habla claro sobre esta tendencia tan habitual y rompe algunos de los mitos más extendidos. "La mayoría suele decir que tiene ganas de que llegue el verano para ponerse morena y dejarse maquillarse, pero esta costumbre tan española es uno de los mayores errores para la piel", asegura la dermatóloga en sus redes sociales. Además, la experta habla claro sobre cuáles son los verdaderos enemigos del maquillaje para la piel en verano y da el truco definitivo para un efecto buena cara sin dejar de pasar por chapa y pintura.

Maquillaje. / José Ángel García

Los grandes enemigos de la piel en verano

¿Cuántas veces has escuchado eso de que en verano es preferible dejar que la piel respire? Sin saber si esa afirmación tenía alguna clase de fundamento científico, la has llevado a cabo a rajatabla y de junio a septiembre has eliminado de tu rutina de belleza el maquillaje. Aprovechando el buen color que los rayos del sol han dejado a tu piel, prescindir de maquillaje no te ha parecido tan mala idea. Pero estar morena no es excusa para dejar de maquillarte en verano.

"El moreno tapa, pero no mejora el aspecto de la piel", asegura la doctora Carmen Galera. De hecho, cuando nos hemos mirado al espejo antes de salir de casa los días de verano en los que hemos prescindido de maquillaje, nos hemos visto favorecidas, sí, pero al acercanos hemos descubierto que las manchas, el aspecto heterogéno de la piel, los poros y los garnitos seguían estando ahí. "Nos han hecho creer que los efectos del sol mejoran el aspecto de la piel, pero lo que hacen es esconder temporalmente algunas manchas y granitos, cuando, en realidad, lo que están sembrando en nuestro piel son arrugas, flacidez y deshidratación", explica la dermatóloga.

Otra de las grandes creencias sobre el maquillaje y el verano es que este tipo de productos perjudican a la piel durante la estación más cálida, por eso siempre se ha visto con buenos ojos eso de "dejar respirar la piel". Pero la dermatóloga arroja luz al respecto y rompe uno de los mitos más extendidos. "No es el maquillaje el que satura tu piel en verano, es elegir mal el maquillaje. Apostar por bases cubrientes, polvos pesados o productos con texturas grasas es lo que satura tu piel en verano. Lo que necesita tu piel en verano no es un descanso del maquillaje, sino una nueva forma de usarlo", aconseja la dermatóloga.

Rutina de belleza e higiene facial. / M. G.

El truco de maquillaje para lucir una piel bonita en verano

La dermatóloga invita a seguir usando maquillaje en verano, pero lo hace adaptando el proceso a las necesidades estivales. "El truco del verano pasa por aplicar color sobre el rostro, pero un color que cuide. Recomiendo usar un protector solar mineral con color, mucho más ligero y transpirable que cualquier otro producto. Este tipo de protector unifica, embellece y protege la piel del sol, de la luz azul y la polución", explica la dermatóloga. "No se trata de cubrir el rostro, sino de proteger con elegancia y, en verano, más que nunca", añade.

Protectores solares con color que puedes usar en veranos

Además de para proteger la piel de la radición solar, los protectores solares también pueden convertirse en grandes aliados a la hora de lucir un rostro con efecto buena cara. Sólo hay que prestar atención al tipo de producto que estamos fichando y apostar por añadir al carrito productos de calidad con un factor elevado de protección. Si, además, el protector solar cuenta con algún tratamiento de cuidado extra, mejor que mejor. En el caso de protectores con color, estas son algunas de nuestras recomendaciones.

Protección solar con color de Australian Gold

Este protector solar con color SPF 50 no sólo brinda una poderosa protección solar, también cuida la piel de una manera suave y eficaz. No contiene productos químicos y otorga a la piel una sensación refrescante . Está especialmente diseñada para la piel sensible del rostro, no obstruye los poros y no tiene fragancia.

Protector solar de Australian Gold. / Primor

Protección solar con color de Isdin

Este protector solar facial con color ofrece una cobertura natural que unifica el tono de la piel y disimula imperfecciones, proporcionando un efecto buena cara instantáneo. Su fórmula no comedogénica y oil-free lo hace adecuado para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles. Su factor de protección alto ayuda a prevenir el daño solar y su capacidad para proteger contra la polución urbana es esencial. Además, este protector solar facial contribuye a la reparación del daño solar acumulado a nivel celular, revirtiendo los signos visibles de la edad, promueve la producción de colágeno, reduce las arrugas y mejora la luminosidad de la piel.

Protector solar con color de Isdin. / Primor

Protector solar con color de Gisèle Denis

Este protector solar facial con color está diseñado para tonos de piel claro a medio (fototipos II y III). Cuenta con una fórmula innovadora y filtros UV-A y UV-B y proporciona una protección muy alta (SPF 50+). Contiene pigmentos que corrigen imperfecciones cutáneas para una aplicación fácil y sencilla. Además, unifica el tono de la piel y permite un bronceado natural de manera segura.

Protector solar con color de Gisèle Denis. / Primor

Protector solar con color de Vichy

Este protector solar con color protege frente a los rayos UVA, UVB y la luz invisible y es ideal para prevenir la aparición de arrugas y manchas gracias a su protección alta de SPF50+. Su fórmula es ligera al formar una película resistente e invisible, además de unificar y realzar el tono de la piel.