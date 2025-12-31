Sesión de máximos

Los principales índices europeos cerraron la jornada de ayer con ascensos en una sesión en la que la mayoría de los índices europeos hicieron máximos. Destacamos la subida del DAX alemán, de un 1%. Por su parte, el Euro Stoxx 50 subió un 0,76% y el IBEX 35 lo hizo un 0,9%.

En España, hemos conocido que el Banco de España ha optado por aligerar algunos requerimientos de información financiera para alinearlos a las normas de información financieras adoptadas por la Unión Europea. El IBEX 35 cerró la sesión en máximos históricos: destacamos la subida de Indra de un 2,6%, seguida de Acerinox que subió un 2,4%. La parte negativa la puso Grifols con un descenso del 1,1%.

En Europa, resaltamos las subidas de Infineon (+2,6%), así como del sector financiero e industrial europeo, en la sesión hubo pocos descensos, aunque destacamos el de BMW (–0,4%). En el plano geopolítico, Rusia y Ucrania continuaron intercambiando acusaciones el martes por un supuesto ataque con drones contra una de las residencias oficiales del presidente ruso Vladimir Putin. Ucrania niega los hechos y pide pruebas al Kremlin, que se ha negado a darlas.