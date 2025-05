Carmen Galera, dermatóloga, sobre el mito del uso del retinol en verano: "Si proteges bien tu piel, es tu aliado, no un enemigo"

Una buena rutina facial siempre tiene como base la limpieza. Ya sea simple o doble, la limpieza es la piedra angular sobre la que se cimenta cualquier ritual de belleza porque es la clave para que hagan efecto los principios activos y porque una piel libre de impurezas es una piel saludable. Este paso primero se mantiene durante todo el año porque ninguna nos planteamos dejar a un lado la higiene facial por cuestiones estacionales. No ocurre lo mismo con otros pasos intermedios en nuestra rutina de skincare que, al llegar el verano, variamos o, directamente, eliminamos. Ocurre con el uso del maquillaje, que tendemos a pensar que en verano prescindir de él puede ayudar a que nuestra piel respire. Pero nada más lejos de la realidad, sólo hay que adaptar su manera de usarlo y recurrir a cremas con color que protegen, hidratan y nos ayudan a tener ese aspecto buena cara. Aunque, el paso de nuestra rutina de belleza que más controversia genera es el del uso del retinol.

Bastante extendida, la afirmación de que en verano no se debe usar retinol es algo que a la mayoría se nos ha grabado a fuego y por eso, ante las primeras exposiciones al sol, dejamos en el fondo del neceser serums y cremas con este principio activo. Pero, ¿qué hay de cierto en esta afirmación? ¿Realmente se desaconseja el uso del retinol en verano¿ ¿Podríamos seguir aplicándolo en nuestra rutina de belleza si seguimos determinadas pautas? La dermatóloga Carmen Galera (@dermaforyou) habla en su perfil de Instagram sin tapujos sobre uno de los mitos más extendidos y da las claves para su posible uso en verano. "El miedo al retinol en verano es uno de los mitos más grandes en el cuidado de la piel", expone la dermatóloga, que considera que puede seguir usándose y da las pautas para poder seguir haciéndolo.

El miedo al uso del retinol en verano, ¿mito o realidad?

Las reticencias a usar el retinol en verano no son aleatorias, tienen una base real que se ha extendido entre las usuarias. "Tiene mucha lógica ese miedo al uso del retinol en verano porque este principio activo renueva la piel y la exfolia, incluso cuando no lo notas, y eso hace que te preguntes si, al broncearte, ese efecto va a dejar tu piel más expuesta o dañada con la exposición solar", explica la dermatóloga. Auqnue, como ocurre con otros principios activos o con determinadas rutinas de belleza, todo depende y, en el caso del retinol, el grado del bronceado será determinante a la hora de poder aplicarlo o no y de cómo protegas tu piel frente a la exposición solar. "Todo depende del grado de bronceado que adquieras y si usas una protección adecuada. Si la reaplicas de manera constante y lo haces bien, tu piel apenas va a cambiar de color. Ese bronceado suave no interviene con el retinol. De hecho, el retinol te ayuda a proteger la piel de esos efectos dañinos del verano", aconseja la experta.

En ese sentido, mantener el retinol en nuestra rutina facial en verano vendrá determinado por el grado de protección solar que llevemos a cabo y por el nivel de bronceado que adquiramos. Por eso, la doctora Carmen Galera advierte y desaconseja su uso en casos muy concretos. "Si sabes que en verano te relajas con la protección solar y que tu piel se broncea más de lo ideal, ahí sí que tiene sentido descansar del retinol", advierte.

A diferencia de lo que se cree, el retinol puede resultar beneficioso en verano, siempre y cuando se sigan unas pautas y se proteja la piel de manera adecuada frente a la exposición solar. Para la dermatóloga, el retinol es un aliado en verano, no un enemigo, pero advierte a la hora de su uso. "El verano es duro para la piel, aparecen más manchas, está más grasa y hay un mayor envejecimiento celular provocado por el sol. El retinol actúa como un escudo invisible, ayudando a prevenir y tratar esos problemas. Si proteges tu piel bien, el retinol es tu mejor amigo, no tu enemigo", concluye.

Con qué principios activos pordemos usar el retinol

Además de plantearnos su uso en verano, el retinol también genera dudas en cuanto a su combinación con otros principios activos. El principal factor que nos genera esas dudas es el efecto nocivo que esa mezcla pueda causar en nuestra piel. El doctor Carlos Morales Raya, dermátólogo (@drmoralesraya.derma) también analiza en su perfil de Instagram las posibles combinaciones y hace una serie de recomendaciones en base a los resultados o efectos que queramos conseguir. "El retinol, combinado con los principios activos adecuados, puede marcar la diferencia en tu piel; la clave no es usar de todo, sino saber cómo combinarlo", aconseja.e todo, sino saber cómo combinar.

Retinol con niacinamida : Esta combinación es ideal para mejorar la función barrera de la piel, reducir las manchas y minimizar los posobles daños ccausados por el sol.

: Esta combinación es ideal para mejorar la función barrera de la piel, reducir las manchas y minimizar los posobles daños ccausados por el sol. Retinol con péptidos : Esta combinación es ideal para la estimulación de colágeno y suavizar las arrugas.

: Esta combinación es ideal para la estimulación de colágeno y suavizar las arrugas. Retinol con ácido azelaico : Combinar ambos principios activos es recomendaable para tratar el acné y la hiperpigmentación postinflamatoria.

: Combinar ambos principios activos es recomendaable para tratar el acné y la hiperpigmentación postinflamatoria. Retinol con ácido glicólico: Es ideal para mejorar la textura de la piel y mostrar un aspecto más homogéneo, además de reducir manchas y estimular la producción de colágeno. Aunque, para llevar a cabo esta combinación, el dermatólo advierte, "sólo la puedes llevar a cabo si tu piel ya está habituada, si eres experta en retinol".

Ahora que ya tienes todas las claves sobre el uso del retinol en verano, ¿lo mantendrás en tu rutina de belleza facial o prescindirás de él hasta la vuelta de vacaciones?