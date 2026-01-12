La AEMET activa el aviso amarillo por lluvias en Sevilla este martes

Tras un periodo de estabilidad atmosférica en Sevilla, el tiempo da un giro significativo en la tercera semana de enero. La llegada de frentes asociados a borrascas atlánticas volverá a dejar un escenario inestable en la capital hispalense y su provincia, haciendo imprescindible el uso del paraguas.

El primer frente alcanzará la provincia de Sevilla durante la madrugada de este martes 13 de enero, entrando por el oeste de la Península.

Según la previsión meteorológica, la probabilidad de lluvia irá aumentando a lo largo de la jornada. Entre las 00.00 y las 06.00 horas, el riesgo de precipitaciones será del 30%, mientras que entre las 06.00 y las 12.00 horas ascenderá hasta el 55%.

Predicción del tiempo en Sevilla el martes y el miércoles / AEMET

El episodio más adverso se espera a partir del mediodía: de 12.00 a 18.00 horas la probabilidad de lluvia alcanzará el 95%, manteniéndose muy elevada durante la tarde y la noche, prácticamente del 100%, entre las 18.00 y las 24.00 horas. Además, entre las 12.00 y las 24.00 horas existe riesgo de tormentas.

Aviso amarillo por lluvias en Sevilla este martes / Aemet

Ante esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo por lluvias en la Campiña Sevillana, que permanecerá vigente desde las 12.00 horas de este martes hasta las 23.59 horas. El aviso se debe al riesgo de precipitaciones acumuladas de hasta 15 milímetros en una hora, que podrán estar acompañadas de tormentas. La AEMET califica este episodio como de peligro bajo.

El aviso amarillo quedará desactivado a medianoche, aunque la inestabilidad no desaparecerá por completo. El riesgo de lluvias y tormentas continuará siendo elevado, en torno al 95%, hasta las 12.00 horas del miércoles 14 de enero. A partir de ese momento, la probabilidad de precipitaciones descenderá de forma notable, situándose en torno al 35%, lo que permitirá una progresiva mejoría del tiempo.