Estos son los municipios de Sevilla en los que más va a llover esta semana, según la Aemet

Después de varios días de sol, marcados por el paso de una ola de frío que dejó los termómetros cerca de los 0ºC, la lluvia vuelve a la provincia de Sevilla. Varios frentes asociados a dos borrascas atlánticas crearán un panorama intestable en el territorio andaluz durante las próximas jornadas. Así, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales, será "entre el martes y el miércoles" cuando la primera de ellas llegue a la Península Ibérica.

Por el momento, este lunes 12 de enero se espera "un día estable y sin precipitaciones". Además, las temperaturas se mantienen en ascenso, alcanzando los 18ºC de máxima en Lebrija o los 17ºC en Sevilla y Écija. Las mínimas oscilan en torno a los 4ºC - 5ºC, según la localidad; 1ºC - 3ºC, si hablamos de municipios del norte, como Cazalla de la Sierra o Alanís.

Municipios de Sevilla en los que se espera más lluvia

La situación cambia el martes 13 de enero. Con cielos cubiertos, las precipitaciones, en principio moderadas, se vuelven localmente fuertes en áreas del norte. Aunque podría llover desde las primeras horas del día, a partir de las 12:00 horas aumentan las probabilidades, con un 95% - 100% en Cazalla de la Sierra, Alanís, Carmona, Sevilla, Constantina y Alcalá de Guadaíra. En muchos de estos municipios podrían producirse también algunas tormentas.

Este porcentaje será más bajo en zonas del este, como Écija (70%), Estepa (45%) o Pedrera (50%). Además, las temperaturas continúan su tendencia ascendente, con especial importancia en las mínimas: 11ºC en Lebrija y Alcalá de Guadaíra, 10ºC en la capital hispalense e incluso 7ºC en Alanís o Constantina. De acuerdo con la Aemet, esta semana estará marcada por "valores térmicos similares o algo por encima de lo normal en Andalucía para la época del año".

El miércoles 14 de enero sigue la misma estela, aunque con menos intensidad y una clara tendencia a estabilizarse hacia la tarde. Por lo tanto, serán las primeras horas de la jornada las más afectadas por las precipitaciones, con un 100% de probabilidades en Carmona y Alcalá de Guadaíra. Según el organismo estatal, las probabilidades se reducen levemente en las demás localidades del norte (75% en Alanís y Cazalla de la Sierra; 90% en Constantina), mientras que aumentan en Estepa (85%) y Écija (90%).

A partir del mediodía, la intensidad baja, dejando cielos parcialmente despejados en toda la provincia sevillana. Se espera para entonces en torno a un 35% - 55% de probabilidades, en función de la zona. En Pedrera, al este, podría llover un poco más (60%) y en Carmona, algo menos (25%).

El fin de semana vuelve a llover en Sevilla

Finalmente, después de una breve tregua entre el miércoles y el jueves, la lluvia vuelve a la provincia de Sevilla durante el fin de semana. Según la Aemet, se trata de la segunda borrasca atlántica prevista sobre la Península para estos días y se dejará sentir especialmente el viernes 16 de enero. De nuevo, se espera un 100% de probabilidades generalizadas para entonces, que tenderá a disminuir considerablemente a partir del sábado 17 de enero.