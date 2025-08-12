Este es el gran descuido que puede provocar un incendio en el coche

Con la llegada del calor, es muy común que se produzcan incendios. El más reciente es el que está aconteciendo en Zahara de los Atunes (Cádiz), a poco días de haberse originado otro en Tarifa (Cádiz). Muchas veces, son originados por hábitos tan simples como tener una botella de agua en el coche o, que se ha arrojado al campo. Ese acto es muy peligroso y puede cobrarse la vida de muchas personas si no se actúa con rápidez. También, se debe tener un protocolo de actuación para saber qué hacer en caso de incendio si la casa se encuentra cerca de la zona afectada.

Además, en la actualidad el problema con el fuego preocupa bastante por el cambio climático. Este tiende hacia unas temperaturas más altas y zonas de sequía. Los incedios pueden afectar tanto a casas, vehículos, entornos rurales y zonas urbanas, a excepción de nada. Simplemente, para que haya un incendio es necesario que se den las siguientes variantes: un combustible como la madera, la gasolina, el papel o vegetación seca; un comburente que generalmente es el oxígeno del aire y una energía de activación que suele ser una chispa, el calor concentrado o una llama directa. Por ello, es muy común que en verano muchas zonas con vegetación comiencen a arder.

Protocolo de actuación en caso de incendio

Aunque puede variar según donde se origine el más común es este. En primer lugar, se recomienda tener calma y evaluar la situación, es decir, si se trata de un pequeño o gran incendio y si se puede controlar o no con el extintor. Seguidamente, se debe llamar a emergencias para que esté al corriente de lo que sucede. Es crucial informar si hay personas afectadas y donde se está dando. Si este está fuera de control y se puede evacuar la zona mucho mejor y bajo ningún concepto se intentan salvar objetos materiales.

Botella de agua como vía para provocar un incendio

Una práctica tan habitual como dejar una botella de plástico en un coche, puede ser un acto que pueda causar la muerte de muchas personas. Este objeto actúa como una lente y el mecanismo es muy similar al de una lupa que concentra los rayos del sol sobre una superficie combustible como es el asiento en un habitaculo cerrado con mucha concetración de calor, pudiendo alcanzar fácilmente los 60 ºC.

Otras acciones peligrosas que pueden originar un incendio

Otro acto que se hace en repetidas ocasiones es tirar colillas encendidas o mal apagadas. Potenciando por el viento, en menos de 30 minutos un incendio se puede extender por varias hectáreas. Por ejemplo, las barbacoas no se deben hacer cuando los días son muy calurosos, como por ejemplo esta semana de agosto donde las temperaturas superan los 45 ºC en algunas provincias. Durante el verano, es muy común que se hagan muchas comidas al aire libre y los vidrios se quedan en mitad del campo o en zonas donde abunda la vegetación, muchas de ellas cercanas a las playas. Estos pueden hacer efecto lupa también y originar incendios.

Referencias bibliográficas: