Otro aspecto fundamental para ELA Andalucía es la implantación y desarrollo del Servicio de Cuidados Paliativos que acompañe al paciente con ELA a lo largo de toda la enfermedad tratando de mejorar su bienestar en todo momento, tanto en el hospital como en sus domicilios cuando no puedan trasladarse. Estas son algunas de las reivindicaciones de ELA Andalucía, que trabaja para que los pacientes con ELA y sus familias tengan cubiertas todas sus necesidades asistenciales. La entidad ha organizado en varias provincias actos benéficos, charlas formativas y actos en torno a este día. Asimismo, edificios emblemáticos de varias ciudades seiluminarán de verde por este motivo.

No tiene cura, pero tiene tratamiento sintomático y necesita mucho apoyo sanitario y social para mejorar la calidad de vida familiar y la supervivencia de la persona afectada. “La ELA es una enfermedad que provoca una debilidad muscular rápidamente progresiva. Afecta a las motoneuronas, es decir, a las células que controlan la actividad muscular voluntaria que es esencial para actividades como respirar, comer, hablar o caminar. Y aunque los primeros síntomas pueden ser muy variados dependiendo del paciente, los síntomas más habituales son debilidad en las extremidades o en la región bulbar”, explica la Dra. Nuria Muelas , Coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedades Neuromusculares de la Sociedad Española de Neurología.

ELA son las siglas de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad neurológica actualmente incurable que implica la muerte progresiva de las células que controlan la actividad muscular voluntaria esencial, como hablar, caminar, respirar o comer. Es una enfermedad debilitante, progresiva y mortal. Desde que se detecta, la mitad de las personas que la padecen, fallecen en menos de 3 años, un 80% en menos de 5 años, y la mayoría (el 95%) en menos de 10 años. Ayer viernes 21 de junio se celebró el Día Mundial contra la ELA , la tercera enfermedad neurodegenerativa más común, pese a ser considerada enfermedad rara. Aunque no hay un perfil establecido se suele diagnosticar a adultos que acuden al especialista tras observar signos claros, como caídas, pérdida de destreza en las manos o alteraciones en el habla.

Voluntariado desde el barrio

En cuanto a la ciudadanía, ELA Andalucía demanda el apoyo social de la familia más extensa y de los vecinos del barrio para ayudar al Cuidador principal, “muchas cuidadoras y cuidadores darían lo que fuera porque alguien les ayudara a acostar a su pareja inmovilizada por la ELA”, comenta Francisco Pedregal, presidente de ELA Andalucía. En su opinión, “el voluntariado no tiene que pasar por una asociación, puedes hacerlo en tu propio edificio”, Las visitas domiciliarias de amigos y conocidos del pueblo o ciudad, siempre son bienvenidas en casa. No vale decir “es que me da cosa”, porque son “excusas cómodas”. Por otro lado, las farmacias españolas se sumaron a la concienciación sobre esta enfermedad, en el marco de la campaña ‘La ELA, una realidad ignorada. Tu farmacéutico te acompaña’. facilitando la atención farmacéutica necesaria a pacientes y cuidadores.