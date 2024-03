Un camino de logros comunes para defender la igualdad real

De hecho, todo esto es muy visible en las peticiones de reducción de jornada para el cuidado de los hijos . “Es algo que hacen mayoritariamente las mujeres y en mucho menor grado los hombres, con el consiguiente perjuicio para nuestra vida profesional”, explica Regina García. “Hemos oído muchas veces que los cargos intermedios no deberían pedir reducciones de jornada. Eso no debería ser así”, añade. Al respecto, la doctora Alcalá Peña destacó la idoneidad de la obligatoriedad de la baja por permiso de paternidad. Con ella, “el padre se queda en casa y entiende lo que es atender a una familia y se hace responsable de todo lo que conlleva”.

Invisibilizar y otros ‘micromachismos’ cotidianos

Existen todavía sesgos en la población que invisibilizan la labor profesional de las mujeres. El más antiguo, como recuerda Alicia Rodríguez, es no pensar, por inercia, que una mujer pueda ser médico. “Llegar a visitar a un paciente en planta y que me pregunten, ¿dónde está el doctor? Esto, afortunadamente, solo ocurre ya con gente muy mayor, pero cuando yo acabé la carrera y comencé la especialidad era la cosa más normal del mundo”, comenta Rodríguez. Por otro lado, María de las Aguas Robustillo explica que sí ha vivido no hace tantos años como algo frecuente que, yendo ella acompañada por un residente, se piense por inercia que si el residente es hombre, él es el especialista y se dirijan a él. Estas actitudes se extienden también a otras labores profesionales más allá de lo asistencial. Regina García constata que “afortunadamente, hace ya mucho tiempo que no tengo que aclarar que el doctor soy yo”, pero relata un episodio presentando un trabajo en un congreso internacional. “Vino alguien a decirme que yo, siendo madre y mujer, no estaba preparada para hacerlo y que necesitaba un hombre que ‘me pasara la mano por encima’ para poder llevar esta presentación adelante con éxito”, explica. “Y lo peor - apostilla - es que muchos de estos comentarios te los sueltan pensando que te están haciendo un favor”.