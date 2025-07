Un farmacéutico explica que es la misofonía: "No eres maniático, tienes un trastorno"

Hay ruidos que son inevitables y que están relacionados con la vida misma. Muchas personas, de un 6 a un 20% de la población, no lo soportan y seguro que has podido pensar que se trata de una manía. Estos son los sonidos que se hacen al masticar, la respiración o, simplemente, el clic de un boli. Los estudios, sin embargo, han demostrado que está relacionado con un trastorno que se llama misofonía. De hecho, este farmacéutico asegura que están en lo cierto y que no tiene cura.

Este trastorno fue catalogado así en 2001, aunque no se incluye de manera oficial en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y, por lo tanto, muchas veces no se asocia a una enfermedad mental y se queda en una simple manía que se puede agravar con el tiempo. No ocurre en un momento determinado, aunque suele darse durante la infancia y adolescencia. Además, en un estudio realizado en Estados Unidos se recoge que las mujeres se ven más afectadas que los hombres, según Misophonia Research Found.

Cuál es su impacto en la vida diaria

Aunque se piense que no tiene mucha importancia, ya que la padece un bajo porcentaje de la población, se puede incrementar y afectar en la vida cotidiana. Puede estar relacionada con problemas de ansiedad y estrés, sobre todo, en estos momentos donde se piensa que llegamos tarde a todo. Si esta situación se agrava puede provocar un aislamiento social, ya que siempre se intentará buscar una situación de confort. Estas personas intentarán evitar desde cenas por el simple hecho de no escuchar masticar. En situaciones laborales, el teletrabajo se convertirá en un gran aliado porque rodearse de otras personas puede ser un problema y conllevar a una bajada en la productividad y en el rendimiento.

Qué tratamientos existen para la misofonía

Aunque no existe una cura como tal, es cierto que muchos tratamientos pueden ayudar a esas personas a ganar una mejor calidad de vida. Un gran ejemplo es la terapia cognitivo-conductual que consiste en cambiar los patrones de pensamiento y comportamientos en la búsqueda de una reducción de la reactividad emocional negativa, es decir que se afronte con más realismo. También existen otros tipos como la de exposición y evaluaciones auditivas para determinar que no se trata de otro tipo de enfermedades.

Al estar relacionada con el estrés, unas técnicas que ayuden a mejorar vendrán muy bien para controlar la misofonía. En la vida diaria, generadores de ruido blanco que se usan cada vez más en las horas de sueño o auriculares con cancelación serán unos grandes aliados para afrontar algunas situaciones como el hecho de ir a un gimnasio a hacer deporte o, simplemente, montarse en un transporte público. Para trabajar, sobre todo, si se requiere mayor concentración se puede probar para lograr mejores resultados y rendimiento.

