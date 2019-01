El 98% de los sevillanos no sabe masticar bien

El 98% de los sevillanos no sabe masticar de manera correcta. Aprender a masticar desde niños, a masticar correctamente, ayudará a evitar molestias como dolor de estómago, dolor de cabeza o de cervicales, que pueden llegar a ser crónicos.

Más de la mitad de la población de Sevilla mastica sólo por un lado de la boca y, en la mayoría de los casos, la causa es una mala disposición de los dientes. La boca es una unidad morfo-funcional y, masticar sólo por un lado de la boca, lleva a una descompensación de las articulaciones temporomandibulares y de los dientes.

Por otra parte, los malos hábitos, como una posición adelantada de la lengua, mantienen una deglución atípica, que produce mayor avance mandibular y mayor mordida abierta. "Si la función es errónea, la forma también", señala el doctor Ismael Cerezo, implantólogo, director médico de Cleardent y colaborador de Compromiso y Seguridad Dental.

Malos hábitos que deforman la mordida

La no corrección de hábitos como la respiración oral, la interposición lingual o el chupeteo del dedo, de manera precoz, produce una alteración del desarrollo. En esos casos, es necesario corregir el problema mediante ortodoncia, prótesis y otros tratamientos.

"Sin embargo –indica el doctor Cerezo– arreglar un problema sin tener en cuenta la causa, va a producir una recidiva". Una boca que no puede masticar bien, ya sea porque los dientes están mal colocados, por una erupción anómala de un cordal, una prótesis mal diseñada… va a llevar a problemas a otros niveles que no se van a quedar sólo en la boca.

La ortodoncia está de moda, pero las razones para hacerla son muy distintas para el paciente y para el odontólogo. El primero primará la estética, el segundo querrá corregir la morfología de la boca y mejorar su funcionalidad. En el caso de los implantes, a menudo es recomendable realizar una ortodoncia previa, porque "poner implantes en una boca que no tiene un buen equilibrio –explica el doctor– va a condicionar la función tanto a corto como a largo plazo".

Igual que no somos capaces de andar apoyando sólo dos dedos de los pies, la boca no funciona bien si sólo se tiene contacto con dos dientes al masticar. Igual que no andamos a la pata coja, no deberíamos masticar sólo por un lado. La colocación, integridad y utilidad de los dientes está relacionada con lo bien o mal que trabaje la boca, y a la inversa.

Compromiso y Seguridad Dental es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es implantar un estándar de calidad en la atención y práctica médica de las clínicas dentales que asegure la calidad de la atención que reciben los pacientes y garantice sus derechos. Ha creado el decálogo de derechos del paciente, para guiar la actuación clínica y un certificado para ayudar en la elección de los pacientes.