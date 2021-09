Ángel Martín revela que fue ingresado por un brote psicótico en 2017, ¿Cómo se produce?

Hay contenido en redes sociales que merece la pena ver. Y pese a que en la era de la sobreinformación, la sobredosis de la misma cada vez desinforma y manipula más, existen proyectos y cuentas cargadas de originalidad y buenas intenciones. Uno de ellos es el de Ángel Martín, uno de los imprescindibles que hay que revisar cada mañana, al levantarse, con su Informativo matinal para ahorrar tiempo que repasa cada día, en tiempo récord y de una manera divertida, las noticias más relevantes para estar bien informado. En su aparición de este 8 de septiembre, el presentador y cómico, ha aprovechado la ocasión para dar visibilidad a un tema delicado como el de la salud mental. En este caso, la propia: ''En 2017 yo estuve ingresado 15 días porque me dio un brote psicótico'', ha explicado.

Este 8 de septiembre, Martín ha destacado que es el santo de las Nurias, que han aprobado una nueva Ley de Convivencia Universitaria donde las novatadas y el plagio podrían ser motivo de expulsión o que en México han despenalizado el aborto.

Y justo cuado parecía que el informativo matutino finalizaba, con tono irónico, Martín explicaba que desde este mismo día ya se puede reservar el libro ''donde te cuento de qué va eso de volverse loco''. Una alusión que podría entenderse como una mera publicidad del lanzamiento de su trabajo que saldrá a la venta el próximo 17 de noviembre, titulado 'por si las voces vuelven', si no fuera por el hecho de que la experiencia personal que relata puede acabar sirviendo como un manual de ayuda para otras personas que estén pasando una situación similar.

Informativo matinal para ahorrar tiempo 08/09/21 ❤️ pic.twitter.com/MJyn1Pdk6a — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) September 8, 2021

Ya en la sipnosis del libro Martín resume: ''Hace unos años me rompí por completo. Tanto como para que tuvieran que atarme a la cama de un hospital psiquiátrico para evitar que pudiera hacerme daño. No tengo ni idea de cuándo empezó a formarse mi locura. A lo mejor nací genéticamente predispuesto. A lo mejor fui macerando una depresión callándome ciertas cosas por no preocupar a los demás. O a lo mejor simplemente hay cerebros que de la noche a la mañana hacen crec y se acabó''.

Más allá del impacto o la sorpresa, el cómico ha recibido un aluvión de agradecimientos y aplausos virtuales por visibilizar un tema tan de actualidad como éste y ayudar a otros a dar el paso de expresarlo y normalizarlo. La propia Confederación Salud Mental España le ha agradecido su testimonio. ''Gracias Ángel Martín por compartir tu experiencia sobre la Salud Mental. Muchas ganas de leerte'', le han escrito en Twitter. Entre las reacciones también destacan algunas como las de Prime Vídeo España: ''Te lo decimos poco, pero eres un valiente y te queremos mucho. Estamos deseando leer el libro''.

Y es que uno los problemas de los trastornos y enfermedades mentales es precisamente el miedo a exteriozarlo. De hecho, muchas personas que son conscientes de ello tratan de ocultarlo. Por ello, también es importante detectar los síntomas a tiempo y ponerse en manos de un profesional. Aquí contamos qué es un brote psicótico y cuáles son sus síntomas.

Brote psicótico, cuando la realidad se rompe

En concreto, un brote psicótico, como el que Martín ha contado haber padecido, es un episodio patológico en el que una persona pierde contacto con la realidad y en el que puede experimentar delirios (falsas creencias acerca de lo que sucede o incluso sobre su propia identidad) y/o alucinaciones (percibir cosas que no existen en realidad). Esto, a su vez, puede llevar a que la persona afectada muestre cambios en su comportamiento, su personalidad y su pensamiento.

Parece ser que hay una cierta predisposición genética a padecerla, que unido a factores ambientales pueden desencadenar la presencia de brotes psicóticos. En enfermedades como la esquizofrenia o el trastorno paranoide es posible que, si el paciente no se medica, puedan aparecer varios brotes psicóticos a lo largo de su vida.

Esta ruptura con la realidad puede ocurrir por distintos motivos, y no solamente con estos dos trastornos psicóticos. Algunos pacientes con trastorno bipolar o trastorno límite de la personalidad también pueden experimentar un brote psicótico. En algunos casos, incluso personas que nunca han sufrido un brote psicótico pueden sufrir un único brote tras una situación emocional muy estresante o por el consumo de sustancias.

n delirio es una distorsión de un estímulo externo que está presente. Son, por tanto, creencias erróneas de la realidad sobre un hecho u objeto que existe. Por ejemplo, creer que las personas con las que te cruzas por la calle te están espiando porque hay una conspiración del gobierno contra ti.

Las alucinaciones, por el contrario, no tienen ninguna base en la realidad: son percepciones falsas, como oír, ver o sentir algo que en realidad no existe. Los pacientes que sufren alucinaciones realmente ven cosas o escuchan voces que no están ahí realmente. Son, por lo tanto, invenciones de la mente. Si alguien presente en una situación en la que alguien está sufriendo un brote psicótico, conviene mantener la calma, sin amenazar o gritar al paciente. La persona afectada también está aterrada por lo que le ocurre. Hay que tratar de dirigirse a él con frases sencillas y en tono pausado y muy claro. En la medida de lo posible, hay que buscar a otra persona y llamar cuanto antes al centro de salud mental, mientras otra persona permanece junto al paciente. Durante la crisis psicótica, hay que procurar no discutir con ninguno de los presentes.

En cuanto a sus sínomas, existen ciertas señales que pueden indicar este tipo de comportamiento: