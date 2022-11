Bisolvon, Paracodeína, Laitos… ¿por qué tantos jarabes para la tos llevan alcohol?

Con la llegada del frío aumentan los casos de enfermedades respiratorias o, simplemente, de tos. En el mercado farmacéutico se pueden encontrar diversos medicamentos que sirven para calmar diversos tipos de tos, pero ¿sabías que muchos de ellos contienen alcohol?

¿Por qué los jarabes de la tos llevan alcohol?

El uso de alcohol por parte de las farmacéuticas se debe a la necesidad de disolver los principios activos para formar el jarabe y que muchos necesiten etanol o maltitol (las sustancias más usadas, aunque no las únicas) para ello. En ocasiones también se usan como edulcorantes.

¿Qué jarabes de la tos llevan alcohol?

Algunos de los jarabes que se pueden encontrar en las farmacias españolas y que contienen alcohol son:

Bisolvon expectorante y Bisolvon antitusivo.

Paracodina.

Laitos.

Pazbronquial.

Iniston antitusivo.

Tusclin.

Cinfahelix.

Stodal.

Prospantus.

¿Puede suponer algún problema que lleven alcohol?

En principio la concentración que utilizan los jarabes no debe suponer ningún problema para el consumo general. Sin embargo, hay una serie de grupos que deben optar por las opciones sin alcohol que hay en el mercado: como las personas que se estén en proceso de rehabilitación por alcoholismo.

También puede ser un problema para las personas que por motivos personales o religiosos prefieran no tomar nada que contenga alcohol en ninguna cantidad o concentración. Por otro lado, si se considera que por los antecedentes de salud de la persona la presencia del alcohol puede ser un problema, pero no se está seguro del todo, siempre se puede pedir consejo a quienes sí saben: médicos y farmacéuticos.

Por otra parte, muchos de estos jarabes tienen alcoholes (como el maltitol) que proceden de azúcares y se usan como edulcorantes, algo que deben tener en cuenta las personas que tienen diabetes u otros problemas de salud que les impida consumir este tipo de sustancias.

¿Se puede tomar alcohol si se toma jarabe para la tos?

La respuesta habitual es no. Tenga o no alcohol el jarabe para la tos no es recomendable mezclarlo con alcohol por poder producir reacción con otros componentes y causar reacciones adversas en la salud de la persona, llegando en ocasiones a poder causar la muerte.

Esto se puede leer en muchos de los prospectos de los jarabes, que de contener componentes que puedan reaccionar de forma peligrosa con el alcohol, contendrán un aviso para señalar que no deben consumirse a la vez. Entre los principios activos que puede tener un jarabe para la tos y que no deben mezclarse nunca con alcohol destaca la codeína, un narcótico opioide. La mezcla de estos elementos puede aumentar el riesgo de efectos secundarios graves entre los que se encuentran los problemas para respirar y problemas presentados por el cambio del ritmo cardíaco.