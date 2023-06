'CALM2 G114R': Así es la mutación genética que padecían las hijas de Kathleen Folbigg, indultada tras pasar 20 años en prisión acusada de matarlas

Tras conocer su indulto, Kathleen Folbigg expresó su agradecimiento a las personas que la apoyaron durante todo este tiempo. Destacó la importancia de este día ''para la ciencia y, sobre todo, para la verdad''. ''Durante mis 20 años en prisión siempre he pensado y pensaré en mis hijos, lloro por ellos. Los he echado de menos y los he querido muchísimo'', termina emocionada.