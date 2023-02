Descubierto otro nuevo y preocupante efecto secundario del omeprazol

Si hablamos de fármacos más demandados en nuestro país, el omeprazol es, sin duda, uno de los que se encuentra en el podio. Este aliado en la lucha contra la acidez estomacal, ocasional o crónica, llegó como un avance muy importante en el campo de la medicina para combatir los efectos de nuestra digestión. Aunque su uso se considera seguro en ocasiones puntuales, su consumo a largo plazo ha reportado efectos nocivos para la salud. Hasta ahora, los más preocupantes tenían que ver con alteraciones cardiovasculares, aparición de pólipos gástricos, riesgo de osteoporosis, aumento del PH gástrico con mayor riesgo de infecciones del tracto digestivo o deficiencia de vitamina B12. Recientemente, en un nuevo capítulo de alertas sobre nuevos efectos secundarios, se ha detectado otra nueva y preocupante consecuencia: la nefritis tubulointersticial aguda (NTI), un trastorno renal que puede derivar en una insuficiencia de renal.

Esta nueva advertencia sobre los efectos secundarios de un fármaco, en apariencia seguro, se ha notificado en el último boletín mensual de 2022 sobre información de seguridad derivada de la evaluación de los datos de farmacovigilancia de medicamentos de uso humano comercializados en España, elaborado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Lo más llamativo es que esta afección, que no salía reflejada en el prospecto hasta ahora, puede aparecer en cualquier momento del tratamiento con omeprazol.

La nefritis tubulointersticial es un trastorno renal en el cual los espacios entre los túbulos renales se inflaman, pudiendo causar mal funcionamiento de los riñones. Así, se trata de la lesión primaria de los túbulos renales y el intersticio es lo que causa disminución de la función renal. Esto reduce la capacidad de los riñones para depurar la sangre y producir orina (pis).

La forma aguda más a menudo se debe a reacciones alérgicas a fármacos o a infecciones, que suelen solucionarse interrumpiendo la ingesta del fármaco. La forma crónica se produce por varias causas diversas, entre ellas, trastornos genéticos o metabólicos, uropatía obstructiva y exposición crónica a toxinas del ambiente o a determinados fármacos o hierbas medicinales. En este caso, ya sabemos que uno de esos fármacos es el Omeprazol. Por ello, si se tiene sospecha de NTI, la AEMPS recomienda suspender la pauta de omeprazol y comenzar el tratamiento pertinente.

Sus síntomas incluyen:

Sangre en la orina

Fiebre

Sarpullido

Cansancio o confusión

Sensación de estómago revuelto y vómitos

Hinchazón de las manos, los pies u otras partes del cuerpo

Aumento de peso

Presión arterial alta

Otros estudios

Este nuevo efecto confirmado no ha resultado una sorpresa para la comunidad y el sector médico. Desde hace ya años, los estudios habían detectado este riesgo potencial. De hecho, en el 2016 apareció un estudio en la revista científica Journal of the American Society of Nephrology en el que ya se alertaba de insuficiencia renal, fallo renal grave o enfermedad renal crónica.

La deducción se hacía tras analizar datos de 200.000 pacientes entre veteranos del ejército estadounidense. Tras cinco años de seguimiento comprobaron que los que consumían omeprazol tenían hasta un 96% más de riesgo de sufrir un problema renal.

Asimismo, otro estudio realizado por la Universidad de Buffalo (Estados Unidos, y publicado en la revista 'Pharmacotherapy', evidenció que el uso de inhibidores de la bomba de protones, un grupo de medicamentos que reducen la producción de ácido estomacal como el omeprazol, aumenta el riesgo de enfermedad renal crónica en un 20% y cuatro veces el de insuficiencia renal. Los riesgos fueron más altos entre las personas de al menos 65 años de edad. Pese a ello, los responsables del estudio advierten que ''hasta el 70 por ciento de los pacientes abusan de estos medicamentos sin beneficio y están sujetos a efectos adversos innecesarios''.

Pese a estos datos, no se trata de un trastorno muy frecuente cuando se utiliza el omeprazol de modo esporádico, como hacen la mayoría de personas. Estos casos, normalmente, suelen darse en personas con antecedentes de problemas renales o con enfermedad crónica.