Gestación subrogada altruista, ¿Sería real y posible regularla en España?

La gestación subrogada se ha vuelto a poner en el centro de la polémica y el debate público desde que la actriz, empresaria y bióloga más famosa de España, Ana Obregón, anunciara que volvía a ser madre de una niña gracias a este método de reproducción asistida. Desde entonces, todo tipo de opiniones e informaciones han surgido en torno al tema, incluida su legislación y la posible modificación de su marco legal en España, que ahora prohíbe esta práctica. Las posturas siguen divididas, aunque una parte de la sociedad se ha posicionado del lado de la gestación subrogada altruista, caracterizada por su componente, como bien indica su nombre, altruista en el que la mujer que gesta al hijo no recibe ningún tipo de remuneración económica por hacerlo, sino que lo hace por un deseo de ayudar a una pareja o a una persona que no puede tener hijos por sus propios medios. Otros, no apoyan esta idea porque consideran que, en la práctica, este tipo de opción acabaría por comercializarse de una forma u otra, 'atentando' contra la dignidad de mujeres vulnerables. ¿Podría regularse en nuestro país con parámetros fiables?

Como hemos dicho, actualmente, la legislación española no permite la práctica del embarazo subrogado, ya sea altruista o comercial. De hecho, la Ley de Reproducción Asistida establece que solo se permite la realización de técnicas de reproducción asistida en las que los gametos pertenezcan a los donantes y a la pareja reproductora, por lo que se prohíbe explícitamente la gestación subrogada. Sin embargo, el nuevo Código Deontológico Médico si contempla como una opción la gestación de manera altruista, que no cae en la oscura realidad de los vientres de alquiler, donde los médicos han hecho referencia a esta práctica en los artículos 65.1 y 65.2. En el primero rechazan la gestación por sustitución en la que medie una prestación económica y en el segundo caso la admite, cuando es de manera altruista.

El artículo 65.1 dice: "La gestación por sustitución con contraprestación económica es contraria a la Deontología Médica. La comercialización del cuerpo de la mujer vulnera su dignidad". Mientras que el punto 2 del mismo artículo señala: "La gestación por sustitución altruista no es contraria a la Deontología Médica siempre que se preserve la dignidad de la mujer y el interés superior del menor, con la regulación oportuna y el control de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida".

EL PP, abierto al debate

Asimismo, la actual dirección del partido liderada por Alberto Núñez Feijóo cree que es coherente con la postura del partido en su 17º Congreso Nacional abrir un debate profundo y sereno sobre la regulación de la gestación subrogada. Dentro del partido coexisten opiniones a favor y en contra de regular esta práctica, y se reconoce que es necesario seguir debatiendo al respecto.

Eso sí, coinciden en que la "mercantilización" es un tema tabú del que no pueden hablar y es la línea roja que no deben cruzar. Sin embargo, están dispuestos a discutir otros casos y estudiar los pros y contras de la gestación subrogada. Eso sí, insiste en que ''el requisito es que no puede haber ningún tipo de pago'' ni se puede ''mercantilizar''.

Esta posibilidad se ha abierto debido a que existe un vacío en torno a este asunto, dado que hay familias que viajan a otros países para hacer esta práctica y luego los consulados acaban inscribiendo a los niños como españoles. Algo que habría que regular debido a la ambigüedad que existe en torno a ciertas vías que terminan por esquivar las leyes que existen al respecto.

¿Cómo se podría regular?