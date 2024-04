Maneras de protegerte del "ruido invisible" sin afectar a tu concentración ni estado de ánimo

Interferencia cognitiva: Seguro que alguna vez te has encontrado en la situación que has dicho "Hoy no soy capaz de concentrarme". El ruido invisible, aunque no lo percibas a través de los sentidos, está creando una interferencia cognitiva en el cerebro. Esto quiere decir que el cerebro está constantemente procesando los estímulos acústicos, lo que dificulta su capacidad para concentrarse en una tarea específica actuando como un potente distractor que actúa en el subconsciente evitando que te enfoques en una tarea determinada.