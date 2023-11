Mente de mono, ¿qué es y qué hábitos te pueden ayudar a controlarla?

¿Recuerdas si alguna vez has tenido muchas cosas en la cabeza pendientes de hacer y no has hecho ninguna?¿Esa vez que empiezas una tarea, cuando llevas la mitad te acuerdas de que tienes que hacer otra, paras, luego vuelves a la otra y así sucesivamente? Es lo que se conoce como la mente de mono porque, como su propio nombre indica, vas saltando de actividad en actividad, como un mono salta de rama en rama. Tienes mucha ocupación, muchas preocupaciones, pero ningún foco y muchas distracciones.

Lo peor de todo es que no te das cuenta porque es la propia mente la que va saltando de pensamiento en pensamiento sin centrarse en nada. A veces, incluso, crea confusión entre el pasado y el futuro, sin dejar espacio al presente. Por eso, se dice que es la antesala a la ansiedad.

No hay límites en los pensamientos, es una mente que chilla y que va de un lado a otro sin control; por lo que priva de momentos de descanso y causa muchos problemas para conciliar el sueño.

El multitasking no existe

La mente tiene capacidad para hacer solo una cosa a la vez. Por su parte, la mente de mono es dispersa y se reduce los niveles de atención. Es lo que se llama "memoria de trabajo", es decir, la capacidad de enfocarse en diferentes tareas en un rango corto de tiempo.

Cuando la mente del mono se sumerge en los pensamientos, lo hace sin parar y todos son desde un punto de vista negativo. Hay gente que ha vivido toda su vida poniendo en práctica la mente de mono y piensan que es lo normal, que ese es su estado natural, pero ni es lo normal, ni es sano para la persona. Lo normal es tener pensamientos estructurados y no descontrolados.

Esto pasa porque la mente ha perdido la capacidad de atención y va de pensamiento en pensamiento. El cerebro suele centrarse en aquello que se repite una y otra vez. Si tu mente, de manera repetida, no está enfocada en nada, conseguirás vivir en un estado permanente de distracción.

Hábitos que te ayudan a controlar la mente de mono

La atención es como un músculo, si la ejercitas diariamente, se vuelve más fuerte. La única manera de hacerlo es practicando actividades que trabajen el desarrollo de la atención.