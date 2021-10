Prevención del cáncer de mama: ¿cuál es la edad recomendada para hacerse una mamografÍa?

El cáncer de mama es el tumor más frecuente diagnosticado en mujeres a nivel mundial. Tanto es así que, solo en España, se diagnosticaron en 2020 más de 30.000 nuevos casos, según ha señalado el Sistema Europeo de Información del Cáncer (ECIS).

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha llegado a afirmar que 1 de cada 8 mujeres llegarán a ser diagnosticadas con cáncer de mama a lo largo de su vida. Prevenir cualquier tipo de cáncer no es posible, pero sí lo es detectarlo a tiempo.

La detección precoz de todo tipo de enfermedades arroja una esperanza de vida mucho mayor en los pacientes. En el caso concreto del cáncer de mama, detectar a tiempo este tumor supone tener una batalla ganada contra él: la del tiempo. Los cánceres se caracterizan, en su mayoría, por su rápido crecimiento, de modo que, cuanto antes se conozca el estado de la enfermedad, más fácil será detenerla y subsanarla.

El diagnóstico precoz salva vidas

Se denomina diagnóstico precoz a cualquier tipo de pruebas y técnicas médicas que permiten descubrir la existencia de un tumor antes de que este muestre síntomas.

Palparse el pecho en busca de anomalías, sea cual sea la edad de la persona, es el primer paso para tener un diagnóstico precoz del cáncer de mama. De modo que, si la paciente nota cualquier aspecto anormal en su pecho, debe acudir lo antes posible a su médico de cabecera, para que este la evalúe y la derive al especialista.

Existen tres pruebas esenciales para diagnosticar el cáncer de mama: la ecografía, la mamografía y, finalmente si es necesario, la biopsia. La más famosa de ellas, por ser la que detecta un mayor número de tumores mamarios, es la mamografía.

La pregunta es: si no tengo antecedentes y no me noto nada en el pecho, ¿debo hacerme una mamografía? Si la edad de la paciente se encuentra por encima de los 50, sí, debe hacer regularmente mamografías. Así lo establece la AECC, desde donde se afirma que la edad que abarca entre los 50 y los 65 años es el periodo de mayor riesgo para padecer cáncer de mama, y que las mujeres comprendidas en esa edad deben realizarse una prueba cada 2 años más o menos.

No obstante, algunos expertos recomiendan que, ya a partir de los 45 años, hay que comenzar a realizarse pruebas de diagnóstico precoz del cáncer de mama.

Otra posibilidad es que la paciente tenga antecedentes familiares y que, por tanto, se encuentre genéticamente predispuesta a padecer este tipo de tumor. En ese caso, las mujeres menores de 40 años deben contactar con su médico para que sea él quién decida la periodicidad con la que debe acudir al especialista, según declara AECC.

¿En qué consiste una mamografía?

La Asociación Española Contra el Cáncer afirma que esta importante prueba de detección precoz se basa, únicamente, en realizar unas radiografías a la mama empleando una cantidad mínima de radiación. Así, un técnico de radiología (TER) indicará a la paciente cómo debe colocarse y la ayudará a acomodar la mama entre las dos placas que comprimirán en pecho con el objetivo de mejorar la calidad de la imagen.

Se trata de una prueba muy cuidada ya que, para que ninguna zona de la mama quede sin explorar, "generalmente se realizan dos proyecciones por cada mama (una de arriba hacia abajo y otra lateral)".