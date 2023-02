Robaxisal, ¿qué usos y efectos adversos tiene este medicamento?

Robaixal es un medicamento que cuenta con la unión de dos principios activos distintos, que le permiten tener efectos analgésicos y antipiréticos (para tratar la fiebre), además de ser un relajante muscular.

Se usa como un medicamento para aliviar el dolor y la rigidez de los músculos y como tratamiento de los espasmos musculares dolorosos.

¿Cuáles son los ingredientes que componen Robaxisal?

Robaxisal es un medicamento que contiene metocarbamol, un relajante muscular, y paracetamol, un fármaco que aporta al producto sus efectos analgésicos y antipiréticos.

¿Qué es lo que se debe saber antes de tomar Robaxisal?

Este medicamento está contraindicado para algunos pacientes, entre ellos:

Las personas que tengan alergia o hipersensibilidad al paracetamol, al metocarbamol o a cualquiera del resto de componentes del medicamento.

Personas que hayan sufrido alguna vez un daño cerebral o han estado en coma.

o Personas con debilidad muscular o miastenia gravis.

Su médico le indicará cuál es la dosis adecuada que debe tomar y no se debe tomar más de dicha dosis. Es importante además consultar con su médico en relación a otros problemas de salud, los medicamentos de uso habitual y si consume alcohol de forma habitual. De esta forma se podrán tener en cuenta todos las posibles interacciones y tomar las mejores decisiones respecto al tratamiento con Robaxisal.

Es importante además consultar con su médico si está embarazada o sospecha que puede estarlo a lo largo del tratamiento, puesto que no se recomienda el uso de este medicamento durante el embarazo.

El uso de Robaxisal puede causar somnolencia, por lo que no se recomienda la conducción de vehículos o maquinaria hasta que no esté seguro de que el tratamiento no le produce estos efectos.

Posibles efectos adversos

El tratamiento con Robaxisal puede causar efectos adversos en algunos pacientes. Algunos efectos obligan a interrumpir el tratamiento e informar a su médico, como:

Reacciones alérgicas, ya sean cutáneas o más graves como una reacción anafiláctica o angioedema (erupción, picor, hinchazón de las extremidades, cara, labios, boca y garganta) o reacciones cutáneas graves.

la coloración amarilla de piel u ojos que indica un problema hepático. Infección con síntomas como fiebre y dolor. En este caso se recomienda poner la situación en conocimiento de un médico de manera inmediata, pues puede ser indicativo de una alteración en el número de glóbulos blancos y plaquetas de la sangre , que reducen la resistencia a las infecciones.

De forma rara (pueden afectar a 1 de cada 1.000 pacientes) pueden producirse:

Dolores de cabeza.

Sensación de mareo.

Conjuntivitis con congestión nasal.

Disminución de la presión arterial.

Sabor metálico.

Aumento de las transaminasas hepáticas.

Fiebre.

Malestar general.

En caso de sufrir algún efecto secundario, se recomienda ponerlo en conocimiento de su médico o farmacéutico. El listado completo de efectos secundarios se puede encontrar en el prospecto del medicamento.