Síndrome liana: empezar una relación inmediatamente después de acabar otra

¿Sabes esa frase que dice "un clavo saca otro clavo"? Es lo que se conoce como una relación liana, es decir, se trata de empezar una nueva relación inmediatamente después de haber terminado otra. Es una práctica en la que apenas queda sitio para la reflexión sobre qué ha podido salir mal en la anterior porque se trata de suprimir el dolor que le ocasionó la otra ruptura. Esto es así porque antes de acabar la relación anterior, se aseguran de que la nueva es posible.

Su manera de proceder es como hacía Tarzán cuando iba dando saltos de una liana en otra evitando caer por todos los medios. Por eso, se le ha puesto ese nombre. La persona teme caer en el duelo de las emociones que se sienten al romper una relación, bien porque sea una persona con emociones mal gestionadas o bien porque sea una persona que tenga intolerancia a la soledad, muchas veces es por la idea preconcebida de lo que es el amor llevándole a creer que es más feliz teniendo pareja o que su meta en la vida es encontrar el amor para ser feliz.

Consecuencias de la relación liana

Las relaciones liana limitan tu autoconocimiento y satisfacción porque no se deja espacio para estar a solas contigo mismo que es la mejor manera de poder hacer el trabajo de autoconocimiento. Nadie quiere pasar por una ruptura amorosa, ni por el proceso posterior de dolor y mucho menos intentar tapar las emociones que nos hacen pasar por periodos de incomodidad como la tristeza, la rabia o la frustración.

Los sentimientos que no se exteriorizan terminan enquistándose y cuando salgan, porque lo harán, te provocará más daño. Pretender no vivirlas empezando una nueva relación, no te llevará a un buen resultado ya que pocas veces sobreviven más allá del año por mucho que al principio te parezca que es una persona especial, que llena tu vida y el vacío que dejó la persona anterior, pero en los momentos que no estás con ella empiezan a resurgir sentimientos de tristeza y soledad. Esto puede interpretarse como que la herida de la relación anterior todavía está abierta, que no fue debidamente procesada en un duelo y que iniciamos nuestro actual relación demasiado pronto.

Cómo sé que estoy preparado para tener una nueva relación

Realmente no hay un tiempo fijo estipulado para que empieces una nueva relación. Eso solamente lo sabrás si estás preparado, habiéndole dado su correspondiente lugar al duelo y haber podido reorganizar tu vida. Durante los primeros 3 o 4 meses a nivel cognitivo tratamos de asimilar que la relación ha acabado. Es un periodo en el que predomina la negación y la angustia. Una vez que pasa ese tiempo, aparecen la rabia y la tristeza, un sentimiento muy normal que no tienes que esconder. Todo lo contrario. Hay que comprenderlo para aceptar el dolor y ver en el punto que estás para valorar un nuevo comienzo sentimental.

También tocará asumir los errores cometidos para aprender de ellos y darle un significado al sentimiento de culpa. Plantéate si la siguiente relación será una válvula de escape o si verdaderamente te apetece y te motiva conocer a esta persona nueva.