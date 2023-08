EG.5 o Eris, la nueva sombra del Covid reaparece en China y EE.UU como una variante ''de interés''

Hace tiempo que aprendimos a convivir con un ya familiar virus que conocimos hace cuatro veranos: el coronavirus. Aunque su presencia ya no nos impacta y estamos familiarizados con su actuación, el que fuera protagonista de la pandemia mundial de este siglo, parece no querer irse y continúa reinventándose para que no aprendamos a dar con la fórmula para eliminarlo por completo. De variantes ya tenemos un diccionario casi completo que conocemos de memoria, pero las innumerables transformaciones en su código genético siguen dejando nuevos rastros. El último es conocido como variante EG.5, responsable de aproximadamente el 17% de los recientes casos de covid-19 a nivel nacional en EE.UU, en contraste con el 16% correspondiente a la siguiente variante más frecuente, la XBB.1, según los datos más recientes proporcionados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). La OMS ya la ha declarado como variante de interés hace solo un par de días. Pero, ¿supone una amenaza?, ¿Cuál es la diferencia con el resto de variantes que ya conocemos?

Características y diferencias

Aunque podría parecer que EG es una nueva variante del coronavirus, en realidad no lo es. Se trata de una derivación de la variante recombinante XBB, perteneciente a la familia ómicron, y representa una modificación adicional del virus en lugar de un cambio evolutivo significativo como lo fue la variante original ómicron. La variante EG.5 presenta una mutación adicional en la proteína spike en comparación con sus variantes anteriores, XBB.1.9.2 y XBB.1.5. En el grupo de EG.5, la subvariante EG.5.1 muestra una mutación adicional llamada Q52H en la proteína spike y representa un 88 por ciento de las secuencias disponibles tanto para EG.5 como para sus descendientes.

En cuanto a sus diferencias con el resto de variantes, la OMS ha resaltado que, lo que parece constante en comparación son los síntomas asociados, que siguen siendo similares: dolor de garganta, congestión nasal, secreción nasal, tos y fiebre. Eso sí, destacan que debido a su capacidad de crecimiento y sus características de evasión inmunológica, la variante EG.5 "tiene el potencial de generar un aumento en la incidencia de casos y podría llegar a prevalecer en ciertos países o incluso a nivel global". ¿Supone una amenaza? La OMS aclara que a pesar de la mayor prevalencia, la capacidad de crecimiento y las características de evasión inmunológica observadas en EG.5, no se han registrado modificaciones en la severidad de la enfermedad hasta el momento. "En conjunto, las pruebas disponibles no sugieren que EG.5 tenga riesgos adicionales para la salud pública en relación con los otros linajes descendientes de Omicron que circulan actualmente", dijo la OMS en una evaluación de riesgos. Añadió que era necesaria una evaluación más exhaustiva del riesgo planteado por EG.5. Hasta el 7 de agosto, se han recopilado para su estudio 7.354 secuencias de EG.5 procedentes de 51 países. La mayor parte proceden de China (30,6%, 2.247 secuencias). Los demás países con al menos 100 secuencias son Estados Unidos (18,4%, 1.356), Corea del Sur (14,1%, 1.040), Japón (11,1%, 814), Canadá (5,3%, 392), Australia (2,1%, 158), Singapur (2,1%, 154), Reino Unido (2,0%, 150), Francia (1,6%, 119), Portugal (1,6%, 115) y España (1,5%, 107).

Maria Van Kerkhove, la experta técnica de la OMS en cuestiones de COVID-19, señaló que la variante EG.5 exhibe una mayor capacidad de transmisión, pero no parece ser más grave en comparación con otras cepas de la variante ómicron. "No hemos observado un cambio en la gravedad de la variante EG.5 en comparación con otros sublinajes de ómicron que han estado circulando desde finales de 2021", afirmó.

En respuesta a esta situación, la OMS emitió una serie de recomendaciones duraderas relacionadas con la pandemia de COVID-19. En estas recomendaciones, la organización exhorta a los países a continuar informando datos sobre la enfermedad, especialmente en lo que respecta a la mortalidad y la morbilidad.

En este sentido, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó su preocupación acerca de la falta de notificación de datos sobre COVID-19 por parte de numerosos países. Indicó que únicamente el 11% de los países había informado sobre hospitalizaciones e ingresos en unidades de cuidados intensivos relacionados con el virus.

En cuanto a la respuesta, según las discusiones sostenidas por el comité asesor de la FDA en junio, es probable que los productores de vacunas introduzcan dosis de refuerzo para Covid-19, con actualizaciones previstas para el otoño y enfocadas en una subvariante específica de XBB, posiblemente XBB.1.5.