Andalucía estudia una nueva campaña de vacunación Covid en otoño

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía estudia poner en marcha en otoño una nueva campaña de vacunación contra el Covid-19 dirigida a "personas vulnerables". Además, la Administración andaluza también apuesta por seguir recomendando el uso de la mascarilla en este colectivo con independencia de la decisión definitiva que adopte el Consejo Interterritorial de Salud.

Así lo ha avanzado este lunes la portavoz del grupo de seguimiento del Gobierno andaluz sobre el coronavirus, la doctora Inmaculada Salcedo, al ser preguntada por la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud prevista a finales de junio para debatir sobre la eliminación de la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias avanzada por el ministro José Miñones.

En una entrevista en Canal Sur Radio, Salcedo ha asegurado que la Junta está pendiente de conocer el "informe técnico" que emita el Ministerio de Sanidad en relación al uso de la mascarilla para fijar su posición porque "obviamente lo que no es obligatorio no se puede imponer". No obstante, ha adelantado que en Andalucía se mantendrán "recomendaciones" porque "sigue habiendo contagios con Ómicron como variante dominante y un tercio de las infecciones son asintomáticas pero pueden contagiar a personas vulnerables, que es donde hemos puesto el foco desde el primer momento porque son las que ingresan y pueden fallecer".

"Responsabilidad individual"

Ha admitido que "a priori" Andalucía no es partidaria de retirar por completo la obligatoriedad de la mascarilla porque "sigue habiendo contagios e ingresos, sobre todo de personas vulnerables" y a la ciudadanía es preferible darle una "ley del todo o nada". "Tenemos que ser conscientes de que el que está en contacto con pacientes o el que tiene síntomas se la debe seguir poniendo por responsabilidad independientemente de que haya prohibición o no prohibición", ha destacado.

En este sentido, Salcedo ha asegurado que en ocasiones las personas "acuden a las consultas con casos leves en atención primaria y dicen que han estado tres días con síntomas, con lo que la familia que está cerca, la persona mayor, el vulnerable, probablemente se hayan contagiado", por lo que ha subrayado la necesidad de "ser conscientes de nuestra responsabilidad individual y colectiva, independientemente de las normas, y saber un poco en qué entorno nos movemos". Ha reconocido que "afortunadamente son cada vez menos" los casos de Covid que terminan con ingresos en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pero ha advertido de que "al que le toca, le toca y el que está vulnerable puede fallecer".

Nueva campaña de vacunación en otoño

Preguntada por si habrá nueva campaña de vacunación contra el Covid en Andalucía el próximo otoño, Salcedo ha avanzado que la Consejería de Salud lo está estudiando porque "igual se necesita una dosis de refuerzo en personas vulnerables y también se están investigando vacunas específicas contra la variante Ómicron". "La inmunidad se pierde más en las personas vulnerables, veremos si son susceptibles de una nueva dosis de vacuna, como ocurre cada año con la gripe y con otro tipo de vacunas", ha añadido Salcedo, que ha querido dejar claro que Andalucía sí defiende que "la mascarilla tiene que estar presente en los centros sanitarios en épocas de alta frecuentación como el invierno". "La higiene de manos y la mascarilla son medidas baratas pero que ha demostrado su eficacia para proteger no sólo frente al coronavirus sino frente a todos los virus respiratorios que hay en esta época", ha concluido.