China desvela las primeras imágenes del cosmos tomadas por la sonda Einstein Probe

China presentó este domingo las primeras imágenes obtenidas por su sonda espacial Einstein Probe, un satélite dedicado a la observación de rayos X que ofrece una nueva perspectiva sobre fenómenos cósmicos violentos como colisiones de estrellas de neutrones y la actividad de agujeros negros.

Las primeras imágenes, publicadas en el Foro Zhongguancun de Pekín, muestran diversos objetos celestes, incluyendo la región central de la Vía Láctea, el agujero negro supermasivo M87 y remanentes de supernovas, informó la cadena estatal CCTV.

Entre los hallazgos más destacados entre las once imágenes reveladas, que muestran objetos cerca del centro de la Vía Láctea, el agujero negro supermasivo M87 y los restos de supernovas, se encuentran 17 nuevos transitorios de rayos X y 168 llamaradas estelares.

Lanzada en enero de este año, la sonda está equipada con dos telescopios de rayos X: uno de campo amplio (WXT) y otro de seguimiento (FXT).

Esta combinación permite realizar observaciones de gran área a la vez que se enfocan en eventos específicos de alta resolución.

"La capacidad (de la Einstein Probe) para observar casi todo el cielo nocturno en unas cinco horas con gran sensibilidad la convierte en un instrumento ideal para detectar eventos impredecibles transitorios en rayos X", comentó el científico del proyecto de la ESA, Erik Kuulkers, en declaraciones recogidas por CCTV.

📢 Einstein Probe opens its wide eyes to the X-ray sky!With these first images, the space X-ray telescope zoomed in on a few well-known celestial objects to give us a hint of what the mission is capable of.Discover them here 👉 https://t.co/9CjJcok3En pic.twitter.com/Fr378ZeUxD