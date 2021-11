La adicción al 'shopping': señales que te advierten de que eres un comprador compulsivo

Resulta oportuno hablar de las compras compulsivas justo un día después de la locura a contrareloj que supone el Black Friday, la llegada inminente de las fiestas y con las rebejas a la vuelta de la esquina. Pero, ¿resulta este período un tiempo concreto en el que despilfarramos más de la cuenta? o, ¿simplemente es una excusa para alimentar una necesidad compulsiva de comprar?

La oniomanía, mejor conocida como adicción a las compras, es una conducta mucho más común de lo que imaginamos. Esto, porque somos parte de una sociedad de consumo en la que tener mucho es un indicador de éxito y abundancia, además de vivir sumergidos en el frenetismo del capitalismo.

La adicción a las compras se produce cuando ir a comprar se convierte en una necesidad, dejando de ser una actividad lúdica o para solventar una carencia. En la mayoría de casos se trata de productos innecesarios o relacionados con la moda. Pero, ?cuáles son los signos que te indican que el 'shopping' ha dejado de ser una afición a convertirse en una adicción? Te detallamos algunos de ellos.

Signos que te advierten de una adicción a las compras

-Obsesión por adquirir objetos o productos no necesarios

En el caso de este tipo concreto de adicción, la persona siente la necesidad constante de comprar artículos, productos u otras adquisiones que no le hacen falta o que, incluso, ya tienen. No es el hecho de poseer en sí, sino el flash o subidón momentáneo que experimentan al efectuar la transacción comercial y el reflejo de ciertos productos como símbolo de estatus social o el simple mecanismo cerebral aprendido.

-Vía de escape para calmar un estado de ánimo

Las personas que padecen este trastorno utilizan las compras como vía de escape a sus problemas. El conflicto se genera cuando cada vez que tenemos un estado de ánimo negativo o, incluso, positivo, recurrimos a esta alternativa como única solución. Estamos ante el hecho de que una compra nos cambia el estado de ánimo anterior y, por tanto, el acto de comprar podría estar actuando como cualquier otra droga.

-Ansiedad

Se produce un ,alestar cuando no puede llevarse a cabo la adquisición que se desea. Esto produce ansiedad, irritabilidad, impaciencia...; resulta similar al síndrome de abstinencia que presentan los adictos.

-Tus compras no son usadas.

Si tienes en tu armario bolsas de compras sin abrir, decenas de zapatos que nunca te has puesto o mucha ropa que no has usado, únicamente significa 2 cosas: La primera es que compras cosas que no necesitas, y la segunda es que vas de compras por el simple hecho de ir de compras, siendo ambas opciones una clara señal de adicción a las compras y que está dañando tus finanzas personales.

-Falta de control

Las personas con este problema sienten el deseo incontrolable por adquirir cosas concretas en las que antes ni siquiera había pensado. Son conscientes incluso de que están actuando mal, pero simplemente no pueden luchar contra el fuerte deseo de la compra. Y es que, la incapacidad para detenerlas es uno de los rasgos más característicos de esta adicción. Eso es lo que te lleva a repetir el ciclo una y otra vez.

-Sentido de culpa

La emoción y la euforia que siente un adicto en el momento del 'chute' va sucedida por un sentimiento de culpa posterior. Más aún cuando la situación financiera de la persona en concreto, no es buena.

Culpable por haber perdido dinero, avergonzado por la forma en que lo ha perdido y confuso al no saber por qué lo ha hecho. Además, este tipo de conducta puede arruinar la economía de una persona y deteriorar sus facetas social, laboral y familiar.

-Mentir a su entorno para comprar más

El ocultar alguna compra a tus familiares por el hecho de sentirte culpable al haberte gastado ese dinero aún sabiendo que te podría crear un conflicto, podría ser una clara señal de adicción (como cuando el alcohólico bebe a escondidas). Las personas con este trastorno son capaces de invadir cualquier terreno de su vida personal para satisfacer el deseo creciente de comprar.