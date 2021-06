¿Es aconsejable la alteración del ciclo menstrual con métodos hormonales?

Cada vez son más las mujeres que se decantan por no menstruar sin necesidad de que haya un motivo médico detrás. Históricamente considerada como símbolo de fertilidad y juventud, la realidad es que la cifra de mujeres que deciden interrumpir su periodo, continúa en aumento. En España, el 20% desearía no tener la regla y un 8% ha dado ya el paso. Además, en un porcentaje de entre el 50 y el 90% de mujeres coinciden en que la menstruación produce dolor y molestias. Pese a que no hay ninguna forma segura o eficaz de cortar la menstruación de forma inmediata o después de que se haya presentado, existen formas de retrasarla por días o meses. ¿Pueden llegar a ser perjudiciales?

La doctora Marina Antón Marazuela, especialista en Ginecología y Obstetricia del Centro Médico Quirónsalud Tres Cantos, explica que ''muchas mujeres sufren dismenorrea, (dolor intenso con la menstruación), hipermenorrea (sangrado vaginal excesivo), síndrome premenstrual intenso que incluye múltiple variedad de signos y síntomas los días previos a la menstruación como cambios de humor, sensibilidad mamaria, irritabilidad, dolor mamario, u otros síntomas que les impiden durante varios días al mes tener una buena calidad de vida”. También hay mujeres que, por su forma de vida, prefieren evitar el sangrado menstrual porque les molesta o les incapacita para el desarrollo de sus actividades diarias (viajes, ejercicio físico ...)

''Además'', continúa, ''cuando se sufren algunas patologías o enfermedades como endometriosis, cefalea catamenial o anemia crónica, es especialmente beneficioso''. No obstante, es importante aclarar que no es necesario sufrir una patología, se puede optar por un tratamiento hormonal para eliminar la regla durante toda la vida reproductiva, sin que ello incremente el riesgo de padecer ninguna enfermedad.

La especialista nos explica que la toma de anticonceptivos hormonales produce un sangrado por deprivación los días de descanso, es decir, una ''falsa menstruación''. Son sangrados que simulan una menstruación, pero en realidad no lo son porque no ha habido ovulación. Estos sangrados que provocan las píldoras anticonceptivas se producen con el objetivo de imitar el ciclo normal de la mujer y con ello mejorar la aceptación por parte de la usuaria.

En el caso de los tratamientos hormonales específicos para reducir la cantidad de menstruaciones o eliminarla por completo, funciona de otra manera. “El tratamiento consiste en un anticonceptivo hormonal combinado que contiene dos tipos diferentes de hormonas, estrógeno y progestágeno, y puede aplicarse en forma de píldora, parche transdérmico o anillo vaginal. Se utiliza durante 21 días consecutivos, tras los que se realiza un descanso de siete días en que se produce un sangrado llamado sangrado por deprivación. Esos 7 días de descanso pueden no realizarse y la paciente en ese caso no tendrá la menstruación".

Hoy en día existen preparados comerciales que presenta un blíster de 120 pastillas y que se toma de forma continuada de manera que se tiene sangrado solo tres veces al año, incluso de puede establecer una pauta flexible que se adapte a la vida de la mujer.

''También los tratamientos hormonales que sólo tienen gestágenos, que existen en forma de píldora, implante subdérmico o dispositivo intrauterino'', continúa la doctora Antón, ''pueden hacer que la paciente no tenga la menstruación, pero este patrón menstrual es más inestable y en muchas ocasiones se tienen pequeños sangrados que suelen ser esporádicos y escasos en la mayoría de las ocasiones. Aproximadamente el 20% de las pacientes que utilizan este tipo de método anticonceptivo suelen quedarse en amenorrea y este porcentaje es un poco diferente en función de si lo utilizan en forma de píldora diaria, implante subdérmico o dispositivo intrauterino''.

En cuanto a cuál es el tratamiento más indicado en cada caso, existen los criterios de elegibilidad de la OMS para el uso de anticonceptivos, es una guía que indica en función de diferentes condiciones y patologías de la mujer, cual es el método anticonceptivo más indicado y si alguno de ellos está contraindicado. “Por ejemplo”, puntualiza la especialista, “estaría contraindicado la toma de anticonceptivos hormonales combinados de forma continua en aquellas pacientes en las que no es seguro la toma de estrógenos, por ejemplo, en pacientes con cáncer de mama, mujeres mayores de 35 años que sean fumadoras, antecedentes de trombosis venosa o embolia pulmonar, antecedentes familiares asociados a mayor riesgo de padecer trombosis”.

¿Cuáles son los beneficios de retrasar el período menstrual?

Retrasar tu menstruación puede ayudarte a controlar distintos síntomas menstruales. Podrías tenerlo en cuenta si presentas lo siguiente:

Una discapacidad física o mental que dificulte el uso de toallas sanitarias o tampones

Una afección que empeore con la menstruación, como la endometriosis o la anemia

Sensibilidad en las mamas, hinchazón o cambios del estado de ánimo de 7 a 10 días antes de la menstruación

Dolores de cabeza y otros síntomas menstruales durante la semana que tomas las píldoras anticonceptivas inactivas

Menstruaciones abundantes, prolongadas, frecuentes o dolorosas

Finalmente, subrayar que es una opción que cada vez toman más mujeres, que, excepto en casos muy específicos, no supone ningún riesgo para la salud y que cuenta con varios beneficios.