Las apps para embarazadas más descargadas y con los mejores consejos

Cuando la maternidad llega a la vida de cualquier mujer, lo único que esta desea es controlar lo máximo posible todo lo que ocurre con su gestación.

Con las primeras semanas de embarazo comienzan las planificaciones: revisiones continuas, clases de preparto, así como la adquisición de todo tipo de libros y revistas que ayuden a calmar la ansiedad de lo desconocido. Las nuevas tecnologías también han contribuido a ayudar a las futuras mamás en su proceso de embarazo y con el boom de las aplicaciones, son muchas las nuevas apps que han llegado para quedarse y dar la mano en un proceso tan mágico y complicado como es la gestación.

A continuación detallamos algunas de las apps que, después de analizar las opiniones de las usuarias, han resultados más útiles y satisfactorias.

Babycenter

Sea cual sea la búsqueda que se efectúe, esta app parece ser la número 1. Con una puntuación e 4,8 sobre 5 en Play Store, parece ser una de las aplicaciones más completas.

"Me encanta esta aplicación. Con el grupo que se crea puedes resolver dudas o inquietudes sobre tu bebé, tu embarazo o tu salud, además de los boletines semanales de apoyo y vídeos que explican las fases del embarazo. En lo personal me ayudó mucho con mi embarazo, y aún ahora que ya tengo mi bebé", escribe una de las usuarias.

Con esta aplicación, las madres pueden ser semana por semana cómo va evolucionando su bebé, así como compartir con otras madres sus experiencias y preocupaciones.

Embarazo+

También con una puntuación de 4,8 sobre 5, y con más de un millón de reseñas, esta aplicación se presenta como otra de las favoritas para las futuras mamás.

"Excelente App! Me acompañó desde el primer momento y me ha ayudado a mantener la calma en situaciones como mamá primeriza y soltera. Decidí adquirir la app porque las funciones que me ofrece son, más que nunca, útiles para estar sola, y su adenda es superútil para tener control de los turnos con diferentes médicos. Además, cabe destacar que los artículos que selecciona son siempre de acuerdo a lo que estoy pasando, y las herramientas de control de contracciones es increíble. ¡Amo esta App!", ha dejado reseñado en Play Store una usuaria muy contenta con el resultado.

iNatal

Comentarios como "tiene recomendaciones serias y avaladas para la salud de la madre y del bebé, incluye planes de dietas equilibradas según la semana de la gestación y muchos consejos de especialistas" se encuentran en las reseñas de esta App.

Con una puntuación de 4,1 sobre 5, esta app parece más reciente y menos conocida que las anteriores, pero las usuarias que han hecho uso de ella han dejado constancia de la eficacia de la misma.

"Tiene seguimiento puntual del crecimiento de tu bebé, planes nutricionales y consejos si vas a viajar o a practicar ejercicio. Me pareció muy buena aplicación", apunta otra mamá.

Embarazo semana a semana Momly

Con 28 mil reseñas y una media de 4,8, esta aplicación también tiene mucho que ofrecer a las futuras mamás.

"Excelente aplicación, ya la he usado en mi embarazo anterior y es superbuena. Nos da muchas facilidades, además nos ayuda a ver todo lo que acontece con nuestro bebé semana tras semana: nos da pautas de cómo va nuestro vientre, el peso del feto, los posibles kilos y la presión arterial entre otras cosas", describe una de las usuarias.

"Puedes colocar recordatorios", añade otra mamá, que hace especial hincapié en que este tipo de aplicaciones, además de para parejas, son muy útiles para madres solteras.