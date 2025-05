"Uno de los cambios más significativos que hemos experimentado es la reducción en la duración de las cirugías y el tiempo de estancia en la clínica"

La doctora Ana Martínez Padilla es cirujana plástica y junto a su compañera la doctora García Ruano son pioneras y de los pocos cirujanos plásticos certificados en Europa para practicar la técnica de armonización mamaria Mia Femtech™. Desde hace diez años, la metodología de intervención mamaria que desarrollan lleva la intención de que sea lo más mínimamente invasiva para sus pacientes y, por tanto, agilizar el proceso de recuperación.

Han sido pioneras en Sevilla y en Andalucía en introducir técnicas de cirujía plástica como la rinoplastia ultrasónica, la liposucción WAL, la cual está indicada para el tratamiento de enfermedades como el lipedema-, el lifting facial Agualift+ o, más recientemente, Mia FemTech™ y Preservé™.

Pregunta.Ha sido usted certificada como 'Mia Femtech™ Pioneer Plastic Surgeon', ¿puede contarnos en qué consiste este tratamiento de estética mamaria?

Mia Femtech™ es el futuro de la estética mamaria hecho realidad. Con esta técnica de armonización mamaria, podemos modelar el pecho aumentando hasta 2 copas en apenas 15 minutos y con una recuperación casi inmediata. Y junto a mi compañera la doctora García Ruano, somos pioneras y de los pocos cirujanos plásticos certificados actualmente en Europa para practicar la técnica revolucionaria de armonización mamaria Mia Femtech™.

P.¿Qué hace tan especial esta metodología? ¿En qué se diferencia de las demás?

Esta metodología es tan especial por sus grandes beneficios para las pacientes, como que la naturalidad de su resultado es fabulosa, tanto visualmente como al tacto. Con Mia Femtech™ conseguimos armonizar el cuerpo remodelando las mamas con un aumento muy natural que, además no deja cicatrices, ya que el abordaje de esta técnica se basa en una pequeña incisión en las axilas a través de las cuales introducimos las prótesis mamarias inyectables. Las cicatrices resultantes quedarán ocultas en los pliegues naturales de las axilas y, por tanto, serán casi imperceptibles. Por otro lado, se preserva el tejido mamario a nivel anatómico, al no cortar los ligamentos; a nivel funcional, se conserva la vascularización, la sensibilidad y la lactancia; y a nivel celular, se reduce al mínimo la inflamación gracias a la biocompatibilidad de las cubiertas protésicas. Esto hace que el postoperatorio sea mínimo, las pacientes pueden volver a la mayoría de sus actividades diarias con normalidad el mismo día de la cirugía. Así, evitamos procesos de recuperación prolongados y molestos con limitaciones físicas como la de poder levantar los brazos o cargar peso. Otra de sus grandes ventajas es que, al tratarse de un procedimiento mínimamente invasivo y rápido, podemos prescindir de la anestesia general. Mia Femtech™ se lleva a cabo con anestesia local y sedación e, incluso, solo con anestesia local, pero en casos seleccionados, lo que nos permite que el tiempo completo del procedimiento, sea de apenas 90 minutos en la mayoría de casos, desde que la paciente llega a nuestra clínica hasta que puede marcharse a casa con su nueva estética mamaria mejorada.

P.¿Puede hablarnos de las últimas innovaciones en tratamientos de belleza femeninos?

La innovación en el sector de la belleza es imparable. La tendencia es la de asegurar resultados muy naturales con procedimientos mínimamente invasivos, que requieran una recuperación lo más corta posible. Y ésta es la línea que seguimos en Aurea Clinic desde hace más de 10 años, cuando abrimos las puertas de nuestra clínica. Fuimos pioneros en Sevilla y Andalucía en introducir la rinoplastia ultrasónica, la liposucción WAL, -indicada para tratar enfermedades tan relevantes hoy día como el Lipedema-, el lifting facial Agualift+ o, más recientemente, Mia FemTech™ y Preservé™. Pero no todo queda en la propia cirugía o tratamiento, sino que además para acortar aún más los tiempos de recuperación pre y post quirúrgicos, hemos implantando una Unidad de Recuperación Rápida única en España por incluir la tecnología más puntera existente, como la terapia de oxigenoterapia con cámara hiperbárica o la terapia de choque térmico por ultrafrio en cabina, para optimizar los resultados así como para conseguir una recuperación óptima rápidamente, que se añaden a otros tratamientos regenerativos como el tratamiento con Indiba Deep Care o los bioestimuladores.

P.Hablan ustedes de que han creado en Sevilla "el quirófano del más alto nivel en cirugía plástica", ¿puede explicarnos qué características lo hacen tan relevante?

Con un enfoque en la innovación y la personalización del tratamiento, hemos logrado posicionar a Aurea Clinic como un referente en el ámbito de la cirugía plástica. Uno de nuestros mayores avances ha sido la adopción del modelo de clínica free standing, que en Estados Unidos es muy popular y que ahora está comenzando a consolidarse en Europa. Este modelo se basa en tres pilares que son reducir los tiempos quirúrgicos, realizar cirugías menos invasivas y facilitar una recuperación rápida. Esto permite que nuestros pacientes retomen sus actividades diarias de manera mucho más ágil, lo cual es una verdadera revolución en la cirugía plástica, haciendo que las intervenciones estéticas sean más accesibles y cómodas. Uno de los cambios más significativos que hemos experimentado es la reducción en la duración de las cirugías y el tiempo de estancia en la clínica. Hoy en día podemos decir que el 95% de las intervenciones que realizamos no requieren hospitalización -salvo excepciones-, y los pacientes suelen permanecer entre 2 y 8 horas en la clínica. Esto es algo trascendental, impulsado por la especialización de nuestro centro, siendo una clínica monográfica de cirugía plástica que permite la eliminación de la mezcla de patologías que se encuentran en hospitales generales, eliminando así los riesgos que se derivan de ello.

Los tiempos quirúrgicos más cortos no solo benefician a los pacientes en términos de comodidad, sino que también reducen los riesgos anestésicos y las complicaciones postoperatorias. Además, al utilizar técnicas innovadoras como la rinoplastia ultrasónica o la liposucción WAL, las recuperaciones son mucho más rápidas y seguras, algo que nuestros pacientes valoran enormemente. El avance de la técnica, junto con la mejora tecnológica, nos permite ofrecer una asistencia más rápida, segura y con menos complicaciones. Dispositivos como bisturíes eléctricos avanzados, piezotomos, láseres, nuestra cámara hiperbárica o la cabina de ultrafrío han marcado una diferencia significativa en la seguridad y eficacia de los procedimientos. La rápida recuperación postquirúrgica también es un beneficio añadido, especialmente para aquellos que tienen responsabilidades a su cargo o que desean minimizar los estigmas de la cirugía. Poder dormir en casa después de la cirugía es un gran valor para muchos de nuestros pacientes, y es algo que personalmente valoramos al ofrecer este servicio.

P.¿Cómo es el papel de la mujer en el diseño y en la implementación de tecnología aplicada a la cirugía?

A pesar de lo que muchas personas pueden pensar, la cirugía plástica y estética no es solo cosa de mujeres. De hecho, en la actualidad recibo en mi consulta casi en el mismo porcentaje a hombres y a mujeres preocupados por mejorar su imagen y bienestar personal. Sí que es cierto que el papel del profesional cirujano de edad media-avanzada como institución, está quedando relegado a un perfil profesional donde la presencia de mujeres cirujanas plásticas cada vez más es mucho más evidente. En mi opinión personal y experiencia, ser mujer me permite empatizar mejor con muchos de mis pacientes, facilitando en ocasiones la comunicación médico-paciente para poder entender mejor sus deseos estéticos. Hoy en día, encontramos pacientes interesados en ser atendidos por profesionales mujeres y no pocos consideran que pueden beneficiarse de una sensibilidad o atención al detalle adicionales. Además, como cirujanas, no solo somos usuarias de la tecnología, sino que también estamos cada vez más presentes en su creación y mejora. Nuestra perspectiva es esencial: entendemos las necesidades específicas de nuestros pacientes, los desafíos técnicos en el quirófano y, sobre todo, el valor de combinar precisión médica con empatía y sensibilidad estética. La revolución FemTech ha llegado para quedarse.

P.¿Qué consejos le daría a la ciudadanía para prevenirla de las cirugías realizadas de manera clandestina?

Yo les diría como consejo que, en primer lugar, hay que investigar al profesional cirujano plástico que realiza la cirugía estética, la especialización médica de un profesional es pública y se puede consultar en plataformas como el colegio de médicos de su ciudad o comunidad. También tiene que haber una relación de confianza con el profesional, tiene que haber un entendimiento del gusto estético y una comprensión de las expectativas del paciente. Es muy importante que se consideren los resultados que tiene el cirujano plástico y también la experiencia clínica que se está ofreciendo a la hora de conseguirlos: ¿Cómo se va a poder recuperar? ¿Qué tecnología se va a emplear? ¿Lograré el resultado deseado? Hay que formarse muchísimo sobre todo este tipo de cuestiones y esmerarse en la transmisión de este conocimiento a nuestros pacientes porque va a marcar una gran diferencia entre las cirugías que se hacían hace 50 años y cómo se hacen hoy en día.