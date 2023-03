Candida auris: el peligroso hongo que puede causar la muerte en cuestión de días

Cándida auris es un tipo de hongo que se ha convertido en una amenaza para la salud pública a nivel mundial. Este hongo se descubrió en Japón en el año 2009, pero es cada vez más conocido ya que las infecciones causadas por este hongo crecieron sorprendentemente en Estados Unidos entre el año 2019 y 2021. Así lo he dejado saber un estudio publicado en la revista ‘Annals of Internal Medicine’.

A diferencia de otras infecciones fúngicas, Candida auris no afecta solo a personas con sistemas inmunológicos y presenta una gran resistencia a las equinocandinas. Las equinocandinas son el principal fármaco antifúngico utilizado en el tratamiento de infecciones fúngicas graves y potencialmente mortales, y es el fármaco, que se utiliza principalmente para tratar el hongo Candida.

Para todo aquel que le suene el hongo Candida Auris, es posible que haya visto la serie de ‘The Last Of Us’. ¿Es posible que esta serie haya acertado con este microorganismo potencialmente mortal? En 2021 se registraron en Estados Unidos 1.474 casos y un aumento del 200% con respecto a los 500 casos en el año 2019. En 2022 se reportaron 2.377 infecciones, lo que nos indica que esta amenaza va in crescendo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advertido que este hongo se trata de una “amenaza urgente” al tratarse de un hongo que es muy resistente a los diversos medicamentos que se han probado contra él: “Representan una gran amenaza para la salud pública, ya que son cada vez más comunes y resistentes al tratamiento con solo cuatro clases de medicamentos antimicóticos actualmente disponibles”.

El peligro de Candida auris también está en su capacidad para causar infecciones graves y potencialmente mortales en todo el cuerpo, como por ejemplo en el torrente sanguíneo, el corazón y el cerebro. Además, este hongo es difícil de detectar, por lo que a menudo se propaga sin ser detectado durante largos períodos de tiempo.

¿El hongo Candida auris puede causar la muerte en cuestión de días?

En Estados Unidos, más de la mitad de los pacientes que fueron diagnosticados con cándida auris murieron en un periodo de 90 días, si bien es cierto que son personas que tenían que lidiar con otros problemas de salud, por lo que, aunque el hongo Candida auris pueda haber influido en su muerte, puede no haber sido la principal causa. Este hongo es más peligroso y mortal en personas mayores, pacientes hospitalizados y personas con afecciones médicas preexistentes. Además, los pacientes que han sido tratados con antibióticos o que tienen dispositivos médicos, como catéteres o respiradores, también son más propensos a contraer la infección.