El hilo viral de Twitter que desata 'dudas' entre los usuarios sobre la veracidad de la oleada de pinchazos

Los casos de pinchazos a chicas jóvenes en lugares de ocio siguen creciendo y ocupando el foco de la opinión pública conforme avanzan las semanas. En nuestro país ya se han registrado casos en ciudades del País Vasco, Cataluña, Cantabria, Andalucía, Aragón, Comunidad Valencia, Baleares, Navarra y Castilla-La Mancha. Y conforme crece la alarma y el miedo, también lo hacen los testimonios en redes. Sin embargo, en las mismas plataformas también hay expertos y usuarios que ponen en duda esta 'oleada' de pinchazos, a la que muchos tildan de 'moda' o un nuevo mecanismo para 'divertirse' a costa de atemorizar a las mujeres. La realidad es que, en muchos casos, no se han encontrado restos de droga en los análisis posteriores, aunque en estos casos también entra en juego el escaso tiempo que duran en el organismo.

Algunas hipótesis barajan que sean simplemente alfileres u otros objetos punzantes para generar miedo entre el colectivo femenino. Otras, como la compartida por una usuaria de Twitter en un hilo que se ha hecho viral, exponen los motivos por los cuales sería complicado que cualquiera llevara a cabo el procedimiento que se requiere para hacerlo de manera correcta.

La usuaria Yaiza Reed (@reed_yz), es una chica que trabaja como voluntaria en Ai Laket, una asociación de personas usuarias y ex-usuarias de drogas por la reducción de riesgos en el consumo recreativo, y con amplios conocimientos sobre esta nueva técnica. La usuaria comienza su disertación tuitera diciendo que sobre lo que está ocurriendo ''existen algunas certezas y,sobre todo, muchas dudas e información falsa''. Dentro hilo.

Comienza explicando en qué consiste una sumisión química, algo que lleva sucediendo mucho tiempo y que ha ido evolucionando a diferentes formas. La mayoría de veces, según comenta, estas agresiones suelen producirse dentro del propio grupo de amigos o conocidos, por lo que la víctima, en ocasiones, la toma voluntariamente. En el otro lado, si se le droga de manera involuntaria, al existir confianza entre ellos, la víctima no suele percatarse o tener un nivel de alerta activado.

Sin embargo, en relación al asunto de los pinchazos, insiste en la improbabilidad de esta técnica para alcanzar los objetivos que se desean alcanzar con estos actos cuando la agresión viene de un desconocido (para robos y agresiones, sobre todo). Asimismo, explica que esta técnica requiere de ciertos conocimientos de inoculación que no están al alcance de cualquiera. Y, en el caso de hacerlo desde el desconocimiento profesional, deberían de haberse producido errores propios de un principiante:

Por otro lado, en el caso de que esto sucediera, la tuitera menciona varias cuestiones que también habían sido objeto de duda de otras muchas voces. Primero, destaca el hecho de que el pinchazo es algo notable por la persona que lo recibe, algo que da margen de actuación, todo lo contrario que querría conseguir un agresor. En este sentido, explica que ''para suministrar una droga que cause los efectos descritos se necesita un pinchazo más largo, de varios segundos. Cuanto más fino sea el calibre de la jeringuilla menos se notará el pinchazo y la reacción dolorosa, pero mayor tiempo requerirá para inyectarla.''.

En el segundo motivo, recuerda el tiempo que la droga inoculada tarda en hacer efecto, alrededor de unos 15 minutos en el mejor de los casos. Esto es otro 'problema' que tendría el agresor, el efecto nunca es inmediato, pero además, se une al hecho de que la víctima se da cuenta del pinchazo y después tiene un tiempo para actuar. En el caso de las drogas que se mezclan con el alcohol, la víctima no se percata de lo que está consumiendo. Por ello, es más fácil que pasen los minutos hasta que haga efecto sin que la persona pueda actuar, en la mayoría de casos, a tiempo. Este último escenario es el que busca un agresor.

En cuanto a los casos en los que la sustancia no ha dejado rastro en los análisis, la joven también ha puesto en tela de juicio los expuesto por los medios acerca del tiempo que las drogas duran en el organismo y su detección posterior en los exámenes médicos:

10. Sin embargo, en casi ninguno de los cientos y cientos de casos denunciados en Europa se ha encontrado alguna sustancia en la víctima (que no hubiera consumido voluntariamente). Lo que evidencia que es casi imposible que realmente haya una oleada de inoculaciones.

Haciendo referencia a las pruebas gráficas, la usuaria Yaiza Reed se pregunta cómo habiendo cientos de casos a nivel europeo, en locales que disponen de material de grabación, no se ha podido rescatar ningún material gráfico que capte alguno de estos ataques:

11. Además, resulta muy improbable que habiendo cientos de casos denunciados en ambientes de ocio, llenos de gente, no hayan visto ni grabado por cámaras a ninguna persona realizando un pinchazo o portando una jeringuilla. ¿Qué probabilidad hay en cientos de casos?

13. De hecho, en los cientos de casos denunciados en España no ha habido ninguna agresión o robo, por lo que el supuesto objetivo de la sumisión química no se está dando. Y del resto de Europa parece que tampoco. Por lo tanto, técnicamente NO SON CASOS DE SUMISIÓN QUÍMICA.