Microinfidelidades: ¿qué son y cómo afrontarlas?

Cuando nos hablan de una infidelidad, tenemos claro lo que es. Una infidelidad se da cuando, en una relación de pareja monógama, hay una parte (o ambas) que mantienen relaciones de índole sexual con otras personas sin que su pareja lo sepa o lo consienta, pero ¿qué es una microinfidelidad?

Para entender las microinfidelidades tenemos que saber en qué contexto se dan: en el de las nuevas tecnologías, y es que las personas hoy en día no solo tienen contacto físico con otras, sino también virtual, y es aquí donde se dan las microinfidelidades.

Este concepto fue acuñado por Melanie Schilling, una psicóloga australiana cuando observó cierto comportamiento de muchas parejas que acudían a su consulta. Según ella, "las microinfidelidades son una serie de acciones aparentemente pequeñas que indican que una persona está centrada emocional o físicamente en alguien ajeno a la relación".

Las redes sociales también han empezado a normalizar este término, ya que muchas personas consideran que las microinfidelidades no son más que una puerta que tarde o temprano conllevará a una infidelidad.

Tontear por WhatsApp, darle LIKE en Instagram siempre a esa persona que casualmente es muy atractiva, no subir nunca fotos con tu pareja para ocultar que tienes pareja... Vamos, #Microinfidelidades¿Cómo te tomarías que tu pareja te fuera MICROINFIEL? #AYQuePillin pic.twitter.com/8avotaYTsP — Anda ya! (@40Andaya) January 15, 2018

Ejemplos de microinfidelidades:

Las microinfidelidades no implican contacto físico o sexual. Algunos ejemplos de microinfidelidad son:

Tener conversaciones constantes con una persona por la que se siente atracción .

. Stalkear o tener contacto con ex parejas sin intención de amistad.

o tener contacto con sin intención de amistad. Mantener conversaciones 'subidas de tono' con otras personas que no son tu pareja.

con otras personas que no son tu pareja. Ocultar tu relación a otras personas con intenciones de tener algo más con ellas.

a otras personas con intenciones de tener algo más con ellas. Guardar números de teléfonos con nombres 'falsos' para que tu pareja no sospeche.

para que tu pareja no sospeche. Hablar mal de tu pareja con otras personas con las que se tiene intenciones sentimentales o sexuales.

Las infidelidades son algo muy común entre las parejas y, hoy en día, las microinfidelidades son algo todavía más común, ya que muchas personas utilizan la excusa de que no hay ningún contacto físico y que por tanto, no se está dando una infidelidad. Lo que no conciben es que no hace falte serle infiel a tu pareja para faltarle al respeto, y en este caso, las microinfidelidades son una falta de respeto y lealtad a tu pareja. Según los expertos, las microinfidelidades suelen producirse por capricho o por la monotonía de la pareja, por lo que se busca atención fuera de la relación. Para evitar estas situaciones, lo ideal es tener una buena comunicación con tu pareja y establecer unos límites de respeto.