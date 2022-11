¿Dónde está el límite? Esto es lo que piensan nuestro lectores sobre la infidelidad

Preguntando a nuestros lectores, la respuesta está clara. Un NO casi rotundo, representado por un 76% de la muestra. Aunque no podemos dejar de destacar que un 24% sí lo haría, en una pregunta genérica. Se intuye que, entonces, todo depende del contexto. Y es que es cierto que el sexo no es la única forma de adulterio que existe, una cuestión que puede estar incluso más normalizada que otros comportamientos que parecen más inofensivos.

no físico" contribuyó a también a crear escenarios conectados a la idea de engaño, preguntamos por aquellas actitudes más allá del contacto sexual puntual. Aquí, el 73% de los que participaron en la encuesta consideraron que podía existir la infidelidad más allá de lo físico. Esto representa unas 380 personas de las 500 que participaron. El 27% (135) considera que tiene que haber un encuentro íntimo para que exista una traición. En torno a esta cuestión, y tratando de corroborar los resultados del estudio original en los que lono físico" contribuyó a también a crear escenarios conectados a la idea de engaño, preguntamos por aquellas actitudes más allá del contacto sexual puntual. Aquí, elconsideraron que podía existir laEsto representa unas 380 personas de las 500 que participaron. El 27% (135) considera que tiene que haber un encuentro íntimo para que exista una traición.

Un 73% si consideraría infidelidad algunos comportamientos no físicos

Abrazos o mensajes subidos de tono, ¿infidelidad?

Puestos en el foco de la cuestión, y preguntando por los resultados más polémicos del estudio llevado a cabo por la Universidad Ludwig-Maximilian de Munich, preguntamos por gestos más inocentes como un abrazo o un mensaje. Aquí los resultados difirieron de las muy claras valoraciones que se testaron en la investigación de referencia.