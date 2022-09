¿Qué es el 'pocketing'? El problema que sufren cada vez más parejas

Toda relación es un mundo, pero la fórmula clave que siempre debe estar ahí es la comunicación. Si te sientes incómodo o esta situación te hace sentir inseguro, lo mejor es hablarlo con la otra persona y expresar cómo os sentís o los motivos que desencadenan ese comportamiento.

También puedes reflexionarlo contigo mismo y valorar mantener una relación con esos patrones encaja en tu manera de entenderlas. Si no es así, lo mejor también es la sinceridad y quizá la mejor decisión es no continuar. Lo más importante es expresar tus límites y lo que esperas de la relación, porque nadie merece estar "en el bolsillo", al menos no durante un tiempo prolongado.