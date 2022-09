'Haunting', una nueva modalidad tóxica del 'ghosting' dentro de las redes

La era digital ha cambiado no solo la forma en que nos comunicamos, sino también la forma en que nos comunicamos entre nosotros y conocemos a los demás. En el diccionario de nuevos términos, los psicólogos y expertos en relaciones tóxicas o comportamientos poco saludables dentro de las relaciones, evidencian un auge de este tipo de comportamientos que las nuevas generaciones ya han interiorizado e integrado dentro de su propia cultura sentimental. En todo esto es tendencia y escuela las redes sociales y las nuevas 'apps' de ligoteo. En un mundo casi a catálogo, los comportamientos o desengaños que se reducían a un núcleo limitado, ahora se multiplican.

Definir estos conceptos, según explican los psicólogos, ayuda a sintetizar, empatizar y compartir con otros tus propias experiencias. Si hace unos días hablábamos del 'pocketing', uno de los términos más novedosos es el 'haunting', una modalidad que se manifiesta en 'likes' en las redes y que tiene que ver con el más conocido 'ghosting'. Aquí te contamos todo lo que debes saber acerca de otra de los fenómenos tóxicos de 'moda'.

¿Qué es el 'haunting'?

La palabra 'haunting' se refiere al acto de desaparecer por completo de una relación, sin dejar rastro ni despedida, un comportamiento inicial que también se conoce como 'ghosting'. La diferencia entre ambos términos es el grado de seriedad en la relación (en el 'ghosting' esto suele suceder en las primeras citas) y, sobre todo, en el comportamiento posterior.

En particular, este término que se traduce en español como ''espantar'' o ''aparición fantasma'', se refiere a cuando una persona que desapareció haciendo ghosting de una relación, de repente vuelve a estar presente pero de forma indirecta a través de las redes sociales.La recuperación no viene con un mensaje claro, una llamada telefónica o un comentario en una publicación, sino con una reaparición sutil en forma de me gusta o una foto en su historia de momentos que solo conocéis vosotros, una visualización en tu historia o un mensaje directo discreto. Es una forma de seguir dejando huella sin olvidar, pero sin conexión directa con la relación anterior.

En términos coloquiales, este nuevo comportamiento está directamente relacionado con ese ex tóxico que nunca desaparece. El perro del hortelano, aunque en esta ocasión aunque él coma, no deja comer. Sufres, recaes, olvidas y, por fin, cuando superas, ese 'like', mensaje inesperado o comentario vuelve a aparecer en la pantalla de tu móvil. Es muy común, además, que estas personas vuelvan en un momento de la vida de la otra persona en la que se encuentra feliz, enamorada o rehaciendo su vida.

Los riesgos, según expertos

Este fenómeno comporta varios riesgos y desde la psicología se analiza en ambas direcciones. Normalmente, puede crear un desajuste emocional y mental en la persona que lo sufre dependiendo de la etapa del duelo en la que se encuentre o de las emociones que haya desarrollado hacia esa persona.

Para las personas que han experimentado el dolor de la ruptura, la admiración o idealización que sentían por esa persona puede volver a confundirles. Si se encuentran en proceso de superación, este comportamiento le hará más difíciles la idea de aceptar y superar ese amor roto , y romper el vínculo se volverá imposible. Esto provoca un nuevo daño en la autoestima de la persona y el sufrimiento puede volverse doble, algo que suele pasar factura en cómo afrontar una relación futura que seguramente estará repleta de miedos e inseguridades