¿Qué opina Ana Milán del 'ghosting'?

audio. La plataforma Podimo cuenta entre sus producciones el podcast La vida y tal. La tercera entrega de este programa con Ana Milán y su amigo Sebastián Gallego se ha incorporado en esta semana.

Ambos contertulios resuelven crisis personales de los oyentes que se ponen en contacto con ellos. Milán habla de la importancia de cuidar al primer amor y, sobre todo, de saber cómo terminar una relación de forma sana. “Yo tuve una gran primera historia de amor y me parece que es súper importante, y que todo el mundo – y esto se debería de explicar en los colegios-, por supuesto hay que tratar bien a todo el mundo, pero especialmente al primer amor, no vale hacer ghosting, no vale causar un traumar al primer contacto que se tiene con las relaciones”.

Una de las consultas que más ha sorprendido a los amigos ha sido la de un oyente que estaba preocupado por si podía dudar de su sexualidad, ya que quería experimentar y probar cosas nuevas y había pensado quedar con un chico, a lo que Milán ha respondido muy tajante: “Yo tengo la teoría de que casi todos somos bi, incluso Bertín Osborne”.

😜Homvres, aclárense, tener buen gusto viene de serie, no de género. Si la lías, @_ANAMILAN_ y @SebastianGAB ya te dicen lo que harán, MANO ABIERTA. Nuevo 'La Vida y Tal' ya disponible con fantasías de historias para alegrarte el día 👉https://t.co/f9joM54843 #EscúchaloenPodimo pic.twitter.com/MOHECfeZRE — Podimo Spain (@PodimoSpain) June 30, 2022

Por otro lado, la actriz ha reconocido que si tuviera la oportunidad de poder ligar por una app para conocer gente lo haría, sin embargo, considera que no lo puede hacer por miedo a ser reconocida: “Me gustaría tener Tinder”, asegura.

Sobre de quíén está enamorada platónicamente. Milán confiesa: “Yo estoy enamorada de Milo (Ventimiglia, de la serie This Is Us)”.

La alicantina rechaza que las apps sobre mejorar imagen: “Tenemos un problema como sociedad”. "Todo aquello que te devuelva una imagen sobre tu cuerpo o sobre tu cara negativa, hay que desterrarlo de la vida”.