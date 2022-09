''Como en las adicciones, las relaciones tóxicas generan una necesidad destructiva''

adicciones emocionales que a menudo lo acompañan. ''Es muy común que las personas en relaciones tóxicas terminen en otras relaciones tóxicas. Su autoestima se ve seriamente afectada, lo que los hace más propensos a entablar otro tipo de relaciones y les hace buscar los mismos modelos en otras personas.'', explica Velázquez. Lo peor de las relaciones tóxicas es que, en muchos casos, la persona que está inmersa en esta relación no es consciente de que su pareja está 'abusando' de ella. También puede ser difícil salir de este tipo de relaciones debido a lasque a menudo lo acompañan. ''Es muy común que las personas en relaciones tóxicas terminen en otras relaciones tóxicas. Su autoestima se ve seriamente afectada, lo que los hace más propensos a entablar otro tipo de relaciones y les hace buscar los.'', explica Velázquez.

Señales

Según la experta, es importante delimitar las señales debido a que existen ciertos comportamientos puntuales que son normales dentro de las relaciones y que no tienen por qué convertirse en patrones tóxicos. ''Incluso las relaciones saludables y felices tienen cierto nivel de conflicto, pero las relaciones tóxicas siempre son poco saludables y existe un factor muy detectable de manipulación y control'', comenta. De hecho, los conflictos no tienden a resolverse y empeoran con el tiempo.

Por otro lado, la inestabilidad emocional es muy común en estas relaciones. ''El hoy te quiero, mañana no. Te dejo pero quiero que seas mía. Nadie te va a querer como yo. No soy nadie sin tí....; todos estos comentarios son peligrosos y suelen derivar en dependencia y apego emocional que consigue dejar un vacío real si la otra persona se aleja'', afirma.

Además, el componente de chantaje también está muy presente. ''Aquí se da un fenómeno importante que es que debe haber una necesidad y también poder sobre la otra persona, esto es precisamente lo que genera una anulación de la otra persona con el tiempo'', advierte.

En otro sentido, cuando se está durante mucho tiempo dentro de este tipo de relaciones, existe un mecanismo cerebral que explica muy bien el motivo por el cual algunas personas se vuelven adictas. Se trata del sistema de recompensa del cerebro. Este mecanismo se encarga de regular el placer corporal y contrarrestar los estímulos o acciones que producen placer en el individuo.

''La dependencia emocional funcional igual que un mecanismo de recompensa, en el momento que yo siento una recompensa con una persona, que en algún momento me trató bien o me hizo sentir querido, me voy a enganchar a esa sensación.'', argumenta. Asimismo, existe un patrón pasional que provoca un efecto parecido a un 'chute', las reconciliaciones que todo lo calman. ''Como en las adicciones, las relaciones tóxicas generan una necesidad destructiva'', resume Velázquez.