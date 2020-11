Claudia Traisac "Planteamos cómo se genera una relación tóxica"

Con motivo hoy del Día Internacional contra la Violencia de Género el canal Cosmo y la productora La breve historia se unen de nuevo para abordar con rigor y a través de la producción de un cortometraje, un tema a menudo silenciado: todos aquellos casos de violencia sexual en las que la víctima tiene una relación previa con su agresor. Lo de aquella noche se estrena este miércoles a las 22.00 y estará disponible en el servicio bajo demanda de todos los operadores de pago donde es posible ver Cosmo.

Con guion y dirección de Inés Pintor y Pablo Santidrián, está protagonizado por Claudia Traisac y Javier Morgade. Tras años de entrenamiento como actriz, cantante y bailarina, Claudia interpretó a María en el exitoso musical Hoy no me puedo levantar. Su lanzamiento internacional llegó cuando fue elegida para protagonizar junto a Benicio del Toro y Josh Hutcherson, Escobar: Paraíso perdido.

Cuando tenía once años, debutó en un papel relevante en El séptimo día, de Carlos Saura. Poco después se unió al elenco de la exitosa serie de televisión, El inquilino y en 2006 formó parte de Cuéntame cómo pasó. Otros trabajos en televisión incluyen Ke no, La Bella Otero y 18. Le siguieron otras series como Amar en tiempos revueltos, Homicidios y Carmina. Protagonizó el musical La llamada y las miniseries La sonata del silencio (TVE) y Apaches (Antena 3). Entre sus proyectos más recientes encontramos la serie de Telecinco Vivir sin permiso y, para Netflix, Paquita Salas y Alta Mar.

-¿Tenía ya alguna experiencia en la grabación de cortos?

-Sí. Participé de pequeña en un par de cortos. Recuerdo con mucho cariño uno que rodé dirigido por mi madre. Ahora, he producido dos cortos dirigidos por ella y ha sido una experiencia increíble.

¿Por qué un corto es el lenguaje de los más adecuados para hablar de violencia de género en particular?

-Cualquier formato es bueno para hablar de violencia de género. Pero sí me parece interesante la forma directa en la que se muestra al espectador este momento entre esta pareja, y se cuestione qué ocurre en esta situación específica. Esto es algo que otros géneros no permiten.

-¿Qué le pareció el guion de Lo de aquella noche?

-El guion me pareció muy interesante, sobre todo trabajar lo que se piensa y no se dice. Adivinar lo que la otra persona está sintiendo, relacionarse desde la inseguridad.

-¿Cómo ha sido trabajar con su compañero Javier Morgade en este rodaje? ¿Se conocían?

-No nos conocíamos de antes. Javier me parece un gran actor y me encantó trabajar con él. El rodaje fue difícil en algunos momentos y fue mi ángel de la guarda, de verdad. Un super compañero. Me muero de ganas de volver a coincidir y le estaré siempre agradecida por lo a gusto que me hizo sentir.

-¿Cómo fue el rodaje?

-El rodaje fue un reto tanto físico como psicológico porque el agua de la piscina estaba fría, rodábamos durante la noche y era muy importante que eso se quedara a un lado e intentar concentrarnos en la actuación, y en lo que queríamos contar. Javier y yo nos apoyamos mucho, porque hubo momentos que fueron todo un reto. Creo que fue lo más particular de este corto, el instinto de supervivencia que tuvimos que activar para que las condiciones externas no nos afectaran.

-¿Cómo ha sido grabar en tiempos de COVID?

-En tiempos de COVID me sentí muy segura y protegida, con la sensación de que todo se hacía muy bien. Me alegró mucho ver que se podían llevar a cabo rodajes sin ponernos en riesgo. Lo más difícil: rodar sin ver las expresiones del equipo porque ves solo sus ojos. Es algo nuevo en esta época a lo que aún no me he adaptado.

-¿Por qué cree que existe un tabú cuando se trata el tema de la violación en pareja? ¿Cómo lo afronta este corto?

-No creo que sea un tabú exactamente, creo que es más un tema en el que estamos empezando a ser educados. Es importante hablar de ello y que normalicemos este tipo de conversaciones. Entender qué es abuso y saber que se puede dar en una pareja. Reivindicar los límites del abuso y cómo crear relaciones sanas de pareja. Son cosas sutiles que se han tratado desde la ambigüedad desde siempre, y ahora estamos poniéndoles nombre. Creo que es muy importante hablar de ello e identificar comportamientos donde hay riesgo de abuso y donde no se respeta a una de las personas. Creo que el corto nos presenta una situación cotidiana entre una pareja, y lo interesante es ver cómo sus pensamientos y lo que no se dice crea una dinámica tóxica. El personaje de Javier no comunica lo que le pasa y empieza a moverse desde los celos y el poder y la manipulación. Deja de ver a Diana y de comprobar si está a gusto y hace algo con lo que ella no siente cómoda. No la respeta.

-¿Cómo se preparó?

-Lo preparé desde la sencillez. Pude verme a mí o a cualquier amiga mía actuando como Diana. Una chica sensible y normal, que quiere que todo vaya bien con su chico. Me parecía importante contar esta historia, porque se dan muchos casos de dinámicas tóxicas dentro de la pareja, y es algo normal. Hay que cuestionarse los roles que hemos aceptado en nuestras relaciones.

-¿Cuál es el mensaje que cree que este corto quiere transmitir al espectador?

-Creo que, desde el guion, este corto plantea cómo se genera una relación tóxica. El personaje de Javier se comunica desde el ego, la inseguridad, los celos. Eso le lleva no empatizar con Diana y cómo se está sintiendo, lo que ella quiere y a que la relación sexual entre ellos no busque el placer mutuo. Se convierte en un acto de poder, y no en un encuentro entre dos personas. Y ahí es donde encontramos el límite y la transformación en abuso. Diana está incómoda. Hay que reivindicar eso y señalar estos comportamientos, para poder cambiarlos. Creo que el final es muy importante. La pregunta que lanza el personaje de Javier y cómo mezcla sus miedos, inseguridad y la manipulación haciendo sentir mal a Diana y cuestionando su amor sólo por respetarse a sí misma y parar.

-¿Cuáles son sus próximos proyectos profesionales?

-Ahora con la pandemia todo va muy lentamente. Estoy tratando de elegir el próximo proyecto, que me mueva y apasione. A ver cómo evolucionan las cosas. Ahora lo importante es acabar este año, que ha sido muy difícil para todos.