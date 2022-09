Dentro de las Apps de citas para personas con ETS: ''es una comunidad de apoyo y un espacio seguro donde no te sientes juzgado''

pandemia, en la que los limitados encuentros sociales empujaron a miles de personas a lanzarse a conocer gente en una virtualidad impuesta. Ante este creciente empuje, este sector comenzó a ofrecer nuevos conceptos y creó infinidad de Apps dependiendo de gustos, fetiches o incluso peculiaridades para los amantes de los amish o los zombis o aquellos que quieren encontrar al padre o madre de sus hijos. Pero si este mundo no nos hubiera sorprendido lo suficiente, resulta de especial interés las Apps de citas para personas con enfermedades de transmisión sexual (ETS). Los sitios de citas para encontrar pareja han crecido exponencialmente durante la última década. Un negocio que se ha acelerado incluso más a raíz de laen la que los limitados encuentros sociales empujaron a miles de personas a lanzarse a conocer gente en una virtualidad impuesta. Ante este creciente empuje, este sector comenzó a ofrecer nuevos conceptos y creó infinidad de Apps dependiendo deo incluso peculiaridades para los amantes de los amish o los zombis o aquellos que quieren encontrar al padre o madre de sus hijos. Pero si este mundo no nos hubiera sorprendido lo suficiente, resulta de especial interés las

El objetivo principal de estos sitios es crear un entorno seguro y sin sellos donde los usuarios pueden hablar fácilmente de sus problemas de salud sin miedo al rechazo. Sin embargo, en primera instancia, resultó algo polémica para ciertos entornos que opinan que, precisamente, el uso de las nuevas tecnologías -principalmente aplicaciones telefónicas (Apps) y plataformas on line- favorece el aumento del número de parejas sexuales, así como las relaciones sexuales desprotegidas. De hecho, varios estudios han confirmado que estos usuarios tienen un número significativamente mayor de parejas sexuales y una mayor prevalencia de infecciones de transmisión sexual (ITS), en comparación con los no usuarios. objetivo principal de estos sitios es crear uny sin sellos donde los usuarios pueden hablar fácilmente de sus problemas de salud. Sin embargo, en primera instancia, resultó algo polémica para ciertos entornos que opinan que, precisamente, el-principalmente aplicaciones telefónicas (Apps) y plataformas on line- favorece el, así como las relaciones sexuales desprotegidas. De hecho, varios estudios han confirmado que estos usuarios tienen un número significativamente mayor de parejas sexuales y una mayorde transmisión sexual (ITS), en comparación con los no usuarios.

Pese a ello, sus defensores dicen que es un lugar viable para hacer nuevas conexiones sin temor a hacer una confesión que podría romper con todo. Pero al mismo tiempo, mantienen el estigma negativo en torno a estas enfermedades. Este diario ha hablado con uno de sus usuarios, esta es su experiencia desde dentro.

''El primer diagnóstico suena a muerte''

A.D.C (iniciales para mantener el anonimato), es un chico de 32 años diagnosticado de VIH hace 6 años. Confiesa que su vida sexual por aquel entonces era 'movida' y algo 'irresponsable', con varias parejas sexuales y pocos medios anticonceptivos. Pese a no presentar manifestaciones clínicas, decidió hacerse las pruebas motivado por un amigo y, para su sorpresa, dio positivo en VIH. ''Me quedé en shock, sentí un pánico y un miedo tremendo. Estaba totalmente desinformado acerca del tema, en mi cabeza todo aquello sonaba a muerte''.

Con el paso del tiempo, tras contar con varias opiniones médicas y ponerse en tratamiento, el miedo a la muerte o a vivir como un 'enfermo' se convirtió en el miedo al estigma y al rechazo social. Cuenta que estuvo durante más de un año sin mantener ningún tipo de relación y que se sentía avergonzado incluso de contarlo en su núcleo de amigos más cercano. ''La sociedad nos empuja a pensar que somos personas viciosas sin ningún tipo de educación o conocimiento sexual. No saben nada acerca de este tipo de enfermedades, que pueden ser controladas con un tratamiento específico para llevar una vida normal y sin riesgos para nadie''.

Este joven confiesa que el empujón final se lo dieron en un grupo de apoyo con el que contactó a través de las redes. Allí, A.D.C, conoció a una persona con su mismo diagnóstico y comenzaron una relación que duró unos meses. Y de aquella historia también nació su conocimiento acerca de las Apps de citas para personas con ETS, un mundo que califica de 'seguro' y en el que existe gente 'muy interesante' con mucho qué decir más allá de su diagnóstico.

Una comunidad de apoyo

Este joven confiesa que su experiencia en las Apps comenzó tras su ruptura sentimental. Ya conocía experiencias frustrantes con personas que no querían seguir adelante con la relación por miedo o ignorancia. ''Me encontré en el punto de partida. Por aquel entonces muchos de mis amigos ya usaban Apps de citas y contaban experiencias positivas. Pero el miedo y el estigma volvió a aparecer y decidí probar la experiencia como una terapia en la que compartir mis miedos con personas que estuvieran en mi situación''.

Así es como se convirtió en usuario y comenzó a conocer gente. Relata que fue muy 'sanador' poder sincerarse y hablar de sus problemas sin ser juzgado o sin sentirse un 'leproso'. ''Es un espacio seguro en el que te sientes más liberado'', afirma. Asimismo, confiesa que es agradable el hecho de poder hablar con personas que tienen conocimiento de la enfermedad y no hablan desde el rechazo.

El joven cuenta que ha tenido numerosos encuentros, no todos ellos con un fin sentimental o sexual. ''Tengo buenos amigos que he conocido a través de estas aplicaciones. Sus experiencias me han hecho normalizar aún más mi enfermedad y me han dado el impulso para participar en proyectos sociales y educativos'', asevera.

Por otro lado, en estas apps además de pareja, puedes encontrar información sobre tu ETS y soporte emocional. Se publican historias sobre la experiencia de otras personas con su infección, lo cual ayuda a aquellos que están lidiando con una ETS por primera vez. Todo esto, genera dentro de las mismas un sentido de comunidad. ''A menudo hay consejeros en línea, la gente puede compartir sus experiencias en blogs y algunos incluso organizan eventos'', explica.

¿Cómo funciona?