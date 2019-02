Los sevillanos son infieles, también por San Valentín

La expresión "infieles por naturaleza" no se escapa a los andaluces y, en concreto, a los sevillanos. Ni San Valentín, el día más romántico del año, donde el amor es el verdadero protagonista y aflora por todas partes, puede evitarlo. Según un estudio de Groupon, el 29% reconoce haber sido infiel a su pareja, aunque el 68% confiesa que nunca lo perdonaría.

No se trata de no creer en el verdadero amor, ya que el 47% confiesa que el enamoramiento puede durar más de 10 años, y lo más optimistas, el 62%, piensan que puede ser para toda la vida, si es con la persona adecuada. Se trata más bien de no poder obviar las debilidades.

Sin embargo, son muchos los que afirman, un 36%, que no han engañado a su pareja con una tercera persona, al menos, en los últimos años. Un porcentaje que aumenta hasta el 42% en las mujeres.

Cuanto más amigo más...

Hay quien apuesta por dar un paso más con alguien con el que ya tiene una amistad, de hecho, el 51% de los andaluces encuestados confiesa que ha tenido una relación amorosa con una persona que ya formaba parte de su círculo de amigos. De ellos, un 14% siguen juntos, pero un 10% ya no son pareja y tampoco tan amigos como antes, y un 11% asegura que haber tenido una relación amorosa ha arruinado la amistad previa.

¿Perdonaría la infidelidad?

El 71% afirma que nunca ha sido infiel a sus parejas (mismo porcentaje en el caso de las mujeres y 72% entre los hombres), pero solo un 31% cree que nunca le han sido infiel, frente al 28% que reconoce haber sufrido esta traición.

Perdonar o romper es la disyuntiva. El 68,5% de los andaluces aseguran que no lo perdonarían, aunque los hombres se muestran más indulgentes y el dato baja hasta el 67% en su caso, mientras que las mujeres son más inflexibles y un 70% admite que no dejaría pasar este hecho.

Y cuando todo acaba, quién rompe

Romper una relación siempre es duro, pero que te dejen siempre es peor. Por eso, el 51% de los andaluces prefieren tomar la iniciativa y poner el punto final. Aunque un significativo 37% admite que prefiere dejar correr el tiempo y esperar a ver qué pasa sin tomar cartas en el asunto.

Y cuando todo acaba, ¿cuánto tiempo dejan pasar los andaluces entre una pareja y otra? El 26% afirma que se toma un descanso de entre 6 meses y un año, mismo porcentaje que los que son más rápidos y encuentran una nueva pareja entre uno y seis meses.

¿Es posible ser amigo de tu ex?

No todas las relaciones acaban igual y no todos los finales se gestionan de la misma manera.

El 81% de los encuestados no volvería con alguien de su pasado (en el caso de las mujeres un 84% y en los hombres 77%). Quizá por eso el 32% no cree que sea posible mantener una amistad, así lo aplica el 62,5% de los andaluces que no tienen ninguna relación con su pareja anterior.