Las cinco pesadillas a la hora de empezar una relación

Los millennials, aquellos nacidos a partir de los 80, se caracterizan por ser una generación digital e hiperconectada que se refleja en todos los ámbitos de su vida, por supuesto también en la forma de relacionarse. La app de Adopta Un Tío es una consecuencia de esta creciente demanda, en la que el teléfono móvil se ha convertido en el Cupido del siglo XXI y es uno de los medios preferidos por estos jóvenes para conocer a gente nueva y encontrar el amor.

Las nuevas tecnologías han transformado la manera de relacionarnos y con ello también han surgido nuevas maneras de pasar de los admiradores. Aprovechando que comienza el año –y con él llegan algunas rupturas–,la plataforma digital muestra cuáles son las cinco situaciones que más miedo les da a las usuarias.

La desaparición repentina

Una de las formas más crueles de terminar cualquier tipo de relación, así como uno de los grandes miedos cuando se empieza a conocer a un chico y tener confianza con él, es que de repente desaparezca. En muchas ocasiones, esa desaparición repentina hace que algunas usuarias tengan dudas sobre sí mismas o sobre la química que tenían.

Desconfianza por exceso de chats

El smartphone y la infinidad de personas con las que se puede conectar pueden convertirse en un problema para las relaciones en las que hay desconfianza. A partir de ahí surge el temor de que tenga secretos o chats en los que sólo bromea con coqueteos sutiles. Estas situaciones pueden acabar convirtiéndose en una pesadilla y deteriorando lo que tal vez llegase a ser una relación.

Caer en el olvido

Quedarse de suplente o convertirte en su plan B son otras formas de referirse a este miedo de ser la vela que deja encendida en un limbo olvidado. Caer en el juego de una relación tóxica como ésta, es vivir atrapada en una dimensión desconocida que él sólo visita de vez en cuando. Ante una situación así, lo mejor es tomar el control y sentar las bases de las opiniones de cada miembro de la relación.

Toparse con alguien pesado

Salir de la zona de confort para conocer nuevas personas con las que charlar o encontrar el amor, puede convertirse en una pesadilla como se cruce un pyscho que las aceche por la app de dating o por redes sociales. Afortunadamente, existe el botón de bloqueo y, si eso no funciona, lo mejor es emprender accines mucho más drásticas y efectivas.

Alergia al compromiso

Muchos expertos coinciden en que las dinámicas de las relaciones han cambiado, y aunque muchos chicos quieren sentar cabeza, la mayoría de los millennials entran en pánico al pensar en tener una relación seria por la obligación de comprometerse o hacer planes de futuro pensando en otra persona. Esta actitud es completamente normal, sobre todo cuando se es joven y se cree disponer de todo el tiempo del mundo. Si se da esta situación, lo mejor es hablarlo.

No hay que perder la esperanza

Aun así, no se puede generalizar y cada relación es un mundo. "Ligar hoy tiene sus pros y sus contras. Seguramente la mayoría de tus experiencias con serán buenas, pero eso no quita que de vez en cuando te cruces con un patán que te haga sentir que estás viviendo una pesadilla. Lo importante es no estancarse y no convertir esos episodios trágicos en una fobia que embruje tus relaciones", comenta Laura Solé, marketing manager de Adopta Un Tío.