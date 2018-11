Orgasmos, ellas tienen menos pero los disfrutan más

Ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, rejuvenece la piel, es bueno para el corazón y no se trata de yoga precisamente. Si le ha costado relacionar todos estos beneficios para su organismo con el orgasmo, es que probablemente se encuentre entre el 41,5% de españoles que tiene dificultades para llegar al clímax durante sus relaciones sexuales. Al menos, así lo afirma el 7º Barómetro Los jóvenes españoles y el sexo elaborado por la firma de preservativos Control.

Este estudio, además, revela que este asunto no afecta por igual a hombres y mujeres: un 59,7% de las españolas reconoce tener este problema en la cama, frente al 23,3% de los hombres. Eso sí, aunque para ellas la culminación parezca ser más complicada, cada vez son más las que, cuando llegan, lo hacen a lo grande. Según el estudio, el 27,7% de las mujeres afirma tener más de un orgasmo en cada acto sexual, algo de lo que sólo un 12,5% de los hombres puede presumir.

Fingir el orgasmo, un clásico

Pero, ¿qué se puede hacer cuando el orgasmo no llega? La gran mayoría de los jóvenes españoles parece tenerlo claro, aunque sea más para el beneficio de la pareja sexual que para el propio. De este modo, un 36,7% afirma haber fingido alguna vez el orgasmo, imponiéndose en este caso las mujeres y, además, por goleada, ya que el 56,4% asegura haber recurrido a fingirlos en más de una ocasión, frente al 17% de los hombres. En estos casos, el principal motivo entre los encuestados es "no hacer sentir mal a la otra persona" (45,2%), aunque también son muchos los que, ante la ausencia de clímax, recurren a esta técnica para cortar por lo sano y buscar placer en otro sitio. También los que confiesan fingirlo "porque tiene ganas de acabar (36’5%)".

Los preliminares, la clave

Viendo lo caro que se cotizan los orgasmos en España, no es de extrañar que los jóvenes den tanto peso a los preliminares en sus relaciones sexuales. Así, el 86,5% de los encuestados confiesa considerarlos muy importantes, como una fase de excitación previa necesaria para avivar la pasión y prepararse para culminar el acto sexual.

A la hora de entrar en materia, los besos se imponen como los preliminares preferidos para un 77,8%, seguidos de cerca por los masajes y las caricias (74,6%) y, en tercer lugar, la masturbación (68,2%). Lo que no parece excitar mucho a los españoles es el lenguaje erótico, escogido solo por el 23,2%, mientras que la típica frase "me gusta que me hagan reír" también parece que se queda fuera del dormitorio, ya que menos de la mitad (49,3%) da importancia a reírse durante la sesión de juegos preliminares.

Lubricantes, los grandes aliados

Ya sea besándose como si no hubiera un mañana, haciendo reír o hablando con la pareja como si se fuera el protagonista de una novela erótica, los datos del barómetro dejan en evidencia que, al final, alcanzar un buen orgasmo es una carrera de fondo. Por eso, no es de extrañar que los jóvenes recurran a productos y elementos que les ayuden en esa tarea y añadan un extra de placer y diversión.

En ese sentido, los lubricantes se han convertido en el aliado por excelencia en las relaciones sexuales nacionales, siendo utilizado por el 70,9% de encuestados, seguido del 50,3% que recurre a geles de masaje. Por su parte, un 46,6% confiesa haber probado juguetes eróticos, principalmente porque "tenían curiosidad".