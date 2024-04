Pedro Sánchez anuncia que seguirá al frente del Gobierno tras su periodo de reflexión

Se queda. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desveló que continuar como presidente del Gobierno es el resultado de su periodo voluntario de reflexión durante algo más de cuatro días que inició el pasado miércoles, cuando sorpresivamente publicó en su perfil de la red social X una “carta a la ciudadanía” en la que anunciaba que suspendía su agenda pública y que este lunes contestaría al interrogante de si le merecía la pena o no continuar al frente del Ejecutivo de España.

Tras acudir al Palacio de la Zarzuela para comunicar antes al rey Felipe VI su decisión, y adelantar una hora su comparecencia anunciada para mediodía, Pedro Sánchez anunció en el Palacio de la Moncloa que sigue al frente del Gobierno.

La publicación de la carta en la que suspendió su actividad pública mientras reflexionaba sobre si renunciaba o no fue una decisión inédita por parte un presidente del Gobierno. En el texto Sánchez justificó esta acción en que se siente víctima de "un ataque sin precedentes". "Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es: ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé", se cuestiona, para seguir: "Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas. Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también".