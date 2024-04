La decisión de Pedro Sánchez en diez frases

Pedro Sánchez ha anunciado este lunes en una declaración institucional que continuará al frente del Gobierno de España tras un periodo de reflexión de cinco días. La denuncia de Manos Limpias contra su esposa, Begoña López, basada en recortes de periódicos que informaban sobre supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción, y la posterior decisión de un juez de Madrid de admitirla a trámite llevó al presidente a dudar si continuar o no al frente del país.

Este lunes, Sánchez ha sacado de dudas a los ciudadanos con el anuncio de que no dimitirá y que continuará al frente del Gobierno "para defender la democracia".

La comparecencia del presidente, que ha durado en torno a ocho minutos, se puede resumir en estas diez frases:

"He decidido seguir"

"He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte". Estas han sido las palabras exactas elegidas por Pedro Sánchez para anunciar su decisión final tras cinco días de incertidumbre. Las ha pronunciado prácticamente al final de su comparecencia pero son las que mejor resumen toda su intervención y el titular que abre este lunes todos los periódicos e informativos del país.

Al principio de su comparecencia, Sánchez enumeró una serie de situaciones en las que "no merece la pena" continuar como presidente, de lo que ya se podía intuir que al final del discurso habría un pero, como así ha sido.

"Si aceptamos todos como sociedad que la acción política permita el ataque indiscriminado a personas inocentes, entonces no merece la pena. Si consentimos que la contienda partidista justifique el ejercicio del odio, de la insidia y de la falsedad hacia terceras personas, entonces no merece la pena. Si permitimos que las mentiras más groseras sustituyan el debate respetuoso y racional basado en evidencias, entonces no merece la pena", ha pronunciado Sánchez.

"No hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere"

El presidente se ha mostrado bastante dolido en su discurso por los ataques que sufre su familia desde hace años. Y tras mencionar varias situaciones en las que "no merece la pena" continuar, Sánchez ha sentenciado: "Por muy alto que sea, no hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere y respeta, y ver cómo se intenta destruir su dignidad sin el más mínimo fundamento".

"He dado este paso por motivos personales"

Sánchez ha explicado durante su comparecencia que "hay veces en que la única forma de avanzar es detenerse, reflexionar y decidir con claridad por donde queremos caminar". "He actuado desde una convicción clara. O decimos basta o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro condenándonos como país", ha añadido el presidente antes de admitir que fueron motivos personales lo que le llevó a tomarse un periodo de cinco días para reflexionar.

"Es cierto que he dado este paso por motivos personales pero son motivos que todo el mundo puede entender y sentir como propios porque responden a valores troncales de una sociedad solidaria y familiar como es la española. Porque esto no es una cuestión ideológica. Estamos hablando de respeto, de dignidad, de principios que van mucho más allá de las opiniones políticas y que nos definen como sociedad".

"Esta campaña de descrédito no parará. Podemos con ella"

En su discurso, como no podía ser de otra manera, Pedro Sánchez ha mencionado a su esposa y la campaña de acoso y descrédito que el matrimonio lleva sufriendo desde hace diez años.

"Confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias. Por tanto, la pregunta es sencilla: ¿Queremos esto para España? Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos 10 años sufriéndola. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella", ha destacado el presidente.

Relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico

En la misma alusión que ha realizado a Begoña Gómez, Sánchez hacía hincapié al daño que podría sufrir la democracia si se permite que el papel de la mujer quede relegado al ámbito doméstico y que ésta tenga que sacrificar su carrera profesional a favor de su marido.

"Si permitimos que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido, si en definitiva permitimos que la sinrazón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia. Exigir resistencia incondicional a los líderes objeto de esa estrategia es poner el foco en las víctimas y no en los agresores", ha sentenciado.

"Queremos agradecer las muestras de solidaridad recibidas"

Sánchez también ha tenido palabras de agradecimientos a su partido por el apoyo recibido, así como para las numerosas personas que se han movilizado estos días pidiéndole que no dimitiera y continuara en su cargo.

Estas han sido sus palabras exactas: "Lo importante, lo verdaderamente trascendente, es que queremos agradecer de corazón las muestras de solidaridad y de empatía que hemos recibido, de todos los ámbitos sociales. Lógicamente me van a permitir un agradecimiento especial a mi querido Partido Socialista.

"La movilización social ha influido decisivamente en mi reflexión"

En este sentido, tras el agradecimiento por el apoyo recibido, Pedro Sánchez ha admitido que la movilización social de estos días "ha influido decisivamente" en su decisión.

"Gracias a esa movilización social que ha influido decisivamente en mi reflexión y que vuelvo a agradecer, quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. De ello he informado previamente al Jefe del Estado esta misma mañana", ha dicho Sánchez segundos antes de anunciar que continuaba como presidente.

"Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser"

En su intervención, también, ha hecho un alegato por la decencia de la vida política. "Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Nuestro país necesita esta reflexión. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango contamine nuestra vida pública".

"Asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso"

Tras anunciar que no dimitía y que continuaba al frente del Gobierno, el presidente se ha comprometido con todos los españoles a "trabajar sin descanso" y "con firmeza".

Estas han sido sus palabras exactas: "Asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Solo hay una manera de revertir esta situación. Que la mayoría social, como ha hecho estos cinco días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo".

"Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política"

Ya en su carta a la ciudadanía que publicó el miércoles en su perfil de Twitter, Pedro Sánchez se quejaba de que se habían traspasado muchas líneas rojas en el debate político. En este sentido, aludía a Umberto Eco y al concepto de "la máquina del fango".

Este miércoles, Sánchez ha finalizado su discurso criticando la falta de juego limpio en la vida política y que dicha situación haya sido permitida por todos: "Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años. Apelo, en consecuencia, a la conciencia colectiva de la sociedad española. Una sociedad que, desde el acuerdo generoso, supo sobreponerse a las terribles y profundas heridas del peor de sus pasados".

Sánchez ha concluido su intervención pidiendo a la sociedad española que "volvamos a ser ejemplo, inspiración para un mundo convulso y herido, porque los males que nos aquejan no son ni mucho menos exclusivos de España".